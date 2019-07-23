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В результате удара российской авиации в Сирии погибли 23 человека

В результате удара российской авиации в Сирии погибли 23 человека - Фото
Фото: EPA
23.07.2019, 09:28

Ранены 45 человек

Не менее 23 мирных жителей погибли вчера в результате бомбардировки российской авиацией Маарет аль-Нумана, что на севере Сирии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека.

По данным правозащитников, в результате удара был разрушен местный овощной рынок и гражданские постройки. По предварительной информации, ранения получили 45 человек, часть из которых находятся в тяжелом состоянии.

Правозащитники уточнили, что нкануне 18 человек погибли в результате авиаудара России в Идлибе.

Министерство обороны России отрицает проведение налетов и называет эту информацию "фейком".

4 сентября 2019 года ВВС России возобновляли бомбардировки сирийской провинции Идлиб, которую удерживают выступающие против режима диктатора Башара Асада вооруженные группировки.

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Россия Сирия погибшие авиаудары Башар Хафез аль-Асад
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