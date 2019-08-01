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ООН: Авиаудары по Идлибу будут расследованы, хоть Россия и против

ООН: Авиаудары по Идлибу будут расследованы, хоть Россия и против - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)
01.08.2019, 22:26

Будет создана специальная комиссия для расследования обстоятельства бомбардировки больниц и школ в сирийском Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решил создать специальную комиссию для расследования обстоятельств обстрелов гуманитарной инфраструктуры в провинции Идлиб. В поддержку такого решения выступили 10 государств-членов Совбеза, а Россия критиковала. Об этом сообщает Укринформ.

Гутерриш в очередной раз призвал все стороны достичь соглашения, чтобы избежать новых форм конфронтации, которые могут возникнуть в восточной части Сирии.

"Я полностью уважаю право России не соглашаться со мной. Но я также уважаю позицию десяти других членов Совета безопасности, которые имеют противоположный российскому взгляд на ситуацию", - сказал генсек ООН.

Гутерриш заявил, что сделает все, чтобы работа этой комиссии была вполне объективной и ставила целью не доказать что-то, а просто определить, в чем состоит правда.

Комиссия будет расследовать обстоятельства бомбардировки больниц и школ в сирийском Идлибе.

22 июля не менее 23 мирных жителей погибли в результате бомбардировки российской авиацией Маарет аль-Нумана, что на севере Сирии, а накануне 18 человек стали жертвами авиаудара России в Идлибе.

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антониу гутерреш Сирия Идлиб ООН
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