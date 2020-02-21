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Турция просит у США поддержку системами ПВО, чтобы сдерживать Россию в Сирии

Турция просит у США поддержку системами ПВО, чтобы сдерживать Россию в Сирии - Фото
Американский ЗРК Patriot (фото — пресс-служба армии США)
21.02.2020, 10:34

В сирийской провинции Идлиб произошло обострение, Турция сообщает о двоих погибших солдатах

Турция попросила США развернуть две батареи противоракетной системы Patriot на своей южной границе, чтобы противостоять наступлению сирийских войск, которые поддерживает Россия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в турецком правительстве.

Обострение в сирийской провинции Идлиб произошло вчера. СМИ сообщили о начале операции турецких военных против войск Башара Асада. Российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщили об уничтожении российской авиацией бронетехники сирийских повстанцев. В свою очередь, Турция сообщила о гибели в Идлибе двух своих солдат и ранении еще четверых. Были ли эти потери следствием удара российской авиации, не уточнялось.

По словам источника Bloomberg, системы Patriot позволят Турции использовать истребители F-16 для ударов по войскам Асада. Россия поддерживает войска Асада авиацией и средствами ПВО, а также силами военной полиции и спецназа.

Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил в интервью, что рассчитывает на поддержку со стороны США. По его словам, Турция вынуждена использовать силу в Идлибе, и Россия не должна препятствовать ее действиям. Турция, заявил министр, не хочет столкновения с Россией.

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Сирия башар асад Patriot Турция Идлиб
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