В Турции заявили, что уничтожили танки, вертолет и сто асадовцев

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: STR/EPA)

Турецкие военные нанесли ответный удар по позициям армии режима Башара Асада, убив 101 человека и уничтожив ряд военной техники. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Ранее сегодня пятеро турецких солдат погибли в результате обстрела турецкого наблюдательного пункта в провинции Идлиб.

В ответ на это турецкая армия атаковала 115 целей режима Асада в регионе.

По информации Минобороны Турции, в результате атак был "обезврежен" 101 боец сирийской армии, уничтожены три танка, два артиллерийских орудия и сбит один вертолет.

Обстрелы продолжаются в рамках законной самозащиты, отметили в министерстве.

В начале февраля в Сирии убили четверых спецназовцев ФСБ РФ, которые должны были обеспечить безопасность сирийско-турецких переговоров на высшем уровне.