Турецкая армия начала операцию против войск Асада в Идлибе

Турецкая армия начала военную операцию против войск Башара Асада в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в Twitter журналист издания Bild Юлиан Репке.

По его информации, турецкие танки направляются к городу Нейраб, к линии фронта выдвигаются силы спецназа. Позиции войск Асада обстреливает артиллерия.

#BREAKING

The Turkish Army begins military operations against the Assad regime in Idlib province.

M60 are heading towards Nayrab, special forces are heading to the frontline.

Artillery working against regime positions.

Regime and Russian planes keep striking nearby towns.#Syria pic.twitter.com/f9sHdyFV3P