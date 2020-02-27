Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Война в Сирии. Повстанцы заявили, что отбили у Асада ключевой город в Идлибе

Война в Сирии. Повстанцы заявили, что отбили у Асада ключевой город в Идлибе - Фото
Улица в Саракебе (Фото: Yahya Nemah/EPA)
27.02.2020, 10:30

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы заявили о возврате контроля над Саракебом, городом на шоссе между Дамаском и Алеппо

О возврате контроля над имеющим стратегическое значение городом Саракеб в провинции Идлиб заявили поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы сегодня, 27 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Город был захвачен войсками Башара Асада три недели назад, после начала масштабного наступления правительственных войск при поддержке российской авиации в Идлибе. Саракеб расположен на перекрестке двух важнейших автомагистралей М4 и М5. Последняя связывает между собой Дамаск и Алеппо, два крупнейших города Сирии.

Российский военный источник опровергает возврат Саракеба под контроль повстанцев, сообщают российские СМИ.

В Twitter появилось видео, снятое, по утверждению пользователя, который его опубликовал, в Саракебе этим утром:

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что, в свою очередь, поддерживаемые Россией войска Асада установили полный контроль над югом Идлиба, захватив за последние три дня около 60 городов и сел.

В конце февраля закончится установленный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом срок, когда силы Асада должны покинуть территорию в Идлибе, которую Турция считает частью согласованной с Россией буферной зоны. Если Асад не выполнит это требование, Эрдоган угрожает применить силу.

Сегодня должен пройти второй день переговоров в Анкаре между Турцией и Россией, которые пытаются урегулировать конфликт и избежать прямого столкновения в Сирии.

Около миллиона сирийцев были вынуждены покинуть свои дома из-за последних боев в Идлибе.

Читайте также: Эрдоган наступает. Как в Сирии началась прокси-война

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Сирия башар асад Турция повстанцы Идлиб
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 