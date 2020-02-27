Война в Сирии. Повстанцы заявили, что отбили у Асада ключевой город в Идлибе

Улица в Саракебе (Фото: Yahya Nemah/EPA)

О возврате контроля над имеющим стратегическое значение городом Саракеб в провинции Идлиб заявили поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы сегодня, 27 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Город был захвачен войсками Башара Асада три недели назад, после начала масштабного наступления правительственных войск при поддержке российской авиации в Идлибе. Саракеб расположен на перекрестке двух важнейших автомагистралей М4 и М5. Последняя связывает между собой Дамаск и Алеппо, два крупнейших города Сирии.

Российский военный источник опровергает возврат Саракеба под контроль повстанцев, сообщают российские СМИ.

В Twitter появилось видео, снятое, по утверждению пользователя, который его опубликовал, в Саракебе этим утром:

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что, в свою очередь, поддерживаемые Россией войска Асада установили полный контроль над югом Идлиба, захватив за последние три дня около 60 городов и сел.

В конце февраля закончится установленный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом срок, когда силы Асада должны покинуть территорию в Идлибе, которую Турция считает частью согласованной с Россией буферной зоны. Если Асад не выполнит это требование, Эрдоган угрожает применить силу.

Сегодня должен пройти второй день переговоров в Анкаре между Турцией и Россией, которые пытаются урегулировать конфликт и избежать прямого столкновения в Сирии.

Около миллиона сирийцев были вынуждены покинуть свои дома из-за последних боев в Идлибе.

С лета прошлого года в Сирии идет наступление войск Асада в провинции Идлиб.

20 февраля турецкая армия начала операцию в Идлибе против армии Асада.

21 февраля стало известно, что Турция просит у США поддержку системами ПВО, чтобы сдерживать Россию в Сирии.

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