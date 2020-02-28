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Турция показала с воздуха, как бомбит технику и людей Асада в Идлибе – видео

Турция показала с воздуха, как бомбит технику и людей Асада в Идлибе – видео - Фото
Скриншот из видеоролика
28.02.2020, 06:36

Армия Турции не первый день проводит операцию в Идлибе. Сегодня она усилила огневой натиск на все "установленные военные объекты сил Башара Асада".

В сети появился видеоролик, на котором турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую технику подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду войск. Запись с дрона опубликована на сайте государственного агентства Турции Anadolu.

Как утверждает источник, за последние 17 дней войска Турции "нейтрализовали" 1709 элементов режима Асада в ходе операции в провинции Идлиб.

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Не указано, какой тип вооружений использован для операций, показанных в ролике: бомбардировщики, ударные дроны, ракетные удары земля-земля или что-то другое.

Примечание: по ссылке внизу видео можно открыть ролик в лучшем качестве.

27 февраля 2020-го российская авиация, поддерживающая Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения.

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Евгений Пилипенко
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Турция ударный дрон Идлиб
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