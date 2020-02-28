Турция показала с воздуха, как бомбит технику и людей Асада в Идлибе – видео

В сети появился видеоролик, на котором турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую технику подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду войск. Запись с дрона опубликована на сайте государственного агентства Турции Anadolu.
Как утверждает источник, за последние 17 дней войска Турции "нейтрализовали" 1709 элементов режима Асада в ходе операции в провинции Идлиб.
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Не указано, какой тип вооружений использован для операций, показанных в ролике: бомбардировщики, ударные дроны, ракетные удары земля-земля или что-то другое.
Примечание: по ссылке внизу видео можно открыть ролик в лучшем качестве.
Turkey has neutralized a total of 1,709 regime elements in operations in Idlib, northwestern Syria over the past 17 days https://t.co/0et8ggXt7p— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020
27 февраля 2020-го российская авиация, поддерживающая Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения.
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