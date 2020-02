Турция показала с воздуха, как бомбит технику и людей Асада в Идлибе – видео

В сети появился видеоролик, на котором турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую технику подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду войск. Запись с дрона опубликована на сайте государственного агентства Турции Anadolu.

Как утверждает источник, за последние 17 дней войска Турции "нейтрализовали" 1709 элементов режима Асада в ходе операции в провинции Идлиб.

Не указано, какой тип вооружений использован для операций, показанных в ролике: бомбардировщики, ударные дроны, ракетные удары земля-земля или что-то другое.

Примечание: по ссылке внизу видео можно открыть ролик в лучшем качестве.

