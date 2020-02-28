ТУРЦИЯ НАНЕСЛА МНОГОКРАТНЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ И АВИАЦИОННЫЕ УДАРЫ ПО ВСЕМ "УСТАНОВЛЕННЫМ ВОЕННЫМ ОБЪЕКТАМ СИЛ АСАДА. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что турки будут мстить, пока не "переломают руки" убийцам своих солдат: "Решено отреагировать. По всем обнаруженным (известным) целям режима Асада наносятся удары с помощью воздушных и наземных сил".