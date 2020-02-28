27 февраля российская авиация, поддерживающая силы Башара Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. В результате налета погибли 33 военнослужащих, еще более 30 получили ранения. Турция ответила многократными авиационными и артиллерийскими обстрелами по всем "установленым военным объектам сил Асада". LIGA.net ведет хронику событий в Сирии.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел срочный телефонный разговор с американским коллегой Марком Эспером. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обсудил происходящее с советником президента США по национальной безопасности Робетом О’Брайеном.
ТУРЦИЯ НАНЕСЛА МНОГОКРАТНЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ И АВИАЦИОННЫЕ УДАРЫ ПО ВСЕМ "УСТАНОВЛЕННЫМ ВОЕННЫМ ОБЪЕКТАМ СИЛ АСАДА. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что турки будут мстить, пока не "переломают руки" убийцам своих солдат: "Решено отреагировать. По всем обнаруженным (известным) целям режима Асада наносятся удары с помощью воздушных и наземных сил".
Сенатор США Линдси Грэм предложил закрыть небо над сирийским Идлибом и призвал Трампа помочь остановить там убийства мирных жителей сирийскими правительственными силами, поддерживаемыми Россией и Ираном.
В Анкаре экстренное заседание во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом продлилось шесть часов.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Столтенберг осудил атаки сирийского режима и поддерживающей его России в Идлибе, призвав положить конец нападениям.
По данным военных наблюдателей Сирийской обсерватории, убиты по меньшей мере 34 турецких солдата.
По данным государственных медиа России, 27 февраля представитель МИД РФ Захарова заявила, что военная авиация России в районе Идлиба "помогает" силам режима Асада.
27 февраля российская авиация, поддерживающая силы Башара Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии, погибли 33 военнослужащих, 36 получили ранения.