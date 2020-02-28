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Турция мстит Сирии и России за 33 убитых солдата. Хроника - Фото

Турция мстит Сирии и России за 33 убитых солдата. ХроникаLive

Турция мстит Сирии и России за 33 убитых солдата. ХроникаLive
28.02.2020, 03:34
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Турецкие военные в Идлибе (Фото: EPA)

27 февраля российская авиация, поддерживающая силы Башара Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. В результате налета погибли 33 военнослужащих, еще более 30 получили ранения. Турция ответила многократными авиационными и артиллерийскими обстрелами по всем "установленым военным объектам сил Асада". LIGA.net ведет хронику событий в Сирии.

28.02.2020
03:31
Госдеп заявил, что США "поддерживают своего союзника по НАТО". Назвали убийство турецких солдат "отвратительным преступлением" режима Асада, России и Ирана. Тем временем число жертв в результате атаки на турецкую колонну достигло 33.
03:30
Тем временем российские пропагандистские СМИ пишут, что атака турецкой военной колонны - инициатива сил Асада и Россия ни при чем. Ну, разумеется.
03:30
В правящей партии Турции рассчитывают, что НАТО поможет обеспечить бесполетную зону в районе Идлиба. В партии считают авиаудар и убийство 29 турецких солдат "атакой на НАТО".
03:29
Официальный представитель турецкой правящей партии заявил, что "режим убийцы" в Сирии и "те, кто его поощряет", заплатят "самую высокую цену".
03:29
Какой-то политик в студии телеканала, принадлежащего Эрдогану: "Россия будет расчленена изнутри. В России 25 миллионов мусульман! В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной".

03:29
Эрдоган придумал интересный способ получить поддержку Евросоюза в этой войне, через своих политиков пригрозив открыть ворота беженцам. Хард-дипломатия.
03:28
Турки протестуют под консульством РФ в Стамбуле: "Убийца Путин, убийца Россия".
03:28
Сможет ли Турция настаивать на вмешательстве НАТО по 5 статье? Трудно сказать. Последний раз статья применялась по причине атаки на башни 9/11. Но это была атака на США на территории США. Турецкие же солдаты находились на территории Сирии. Пока что НАТО только оперативно осудило Сирию и Россию устами генсека Альянса. Но что будет утром?
03:28
По турецкому телевидению показали черно-белые кадры ударов по целям режима Асада.
03:27
Военное положение в Турции пока не объявлено. Но эта опция реальная. Правда, многие СМИ сейчас тиражируют сообщение Риа Новости за 2016 год о военном положении в Турции. Утром будет обращение Эрдогана. И не исключено что речь об официальной войне Турции и Сирии, которая ведется дефакто.
03:26
Что касается "сил сторон". Точное количество русских в Сирии неизвестно. Официально "боевой опыт" за прошедшие несколько лет российского вторжения в Сирию получили (согласно МО РФ) более 60 000 военнослужащих. По разным данным, постоянно находятся в Сирии до 10000 россиян. Это авиация, это артиллерия, это флот, так называемые "инструкторы", ЧВК и силы спецопераций, которые помогают наводить удары авиации.
03:26
До сегодня турки не использовали авиацию для нанесения ударов - только артиллерию и наземные силы. Теперь в ход пошло все, что есть.
03:25
Совсем рядом с Идлибом российская военная база. Россияне действуют плотно с силами Асада. Так что массированный удар по силам режима - это крайне вероятный удар по силам РФ.
03:04

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел срочный телефонный разговор с американским коллегой Марком Эспером. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обсудил происходящее с советником президента США по национальной безопасности Робетом О’Брайеном.

02:30

ТУРЦИЯ НАНЕСЛА МНОГОКРАТНЫЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ И АВИАЦИОННЫЕ УДАРЫ ПО ВСЕМ "УСТАНОВЛЕННЫМ ВОЕННЫМ ОБЪЕКТАМ СИЛ АСАДАГлава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что турки будут мстить, пока не "переломают руки" убийцам своих солдат: "Решено отреагировать. По всем обнаруженным (известным) целям режима Асада наносятся удары с помощью воздушных и наземных сил".

02:27

Сенатор США Линдси Грэм предложил закрыть небо над сирийским Идлибом и призвал Трампа помочь остановить там убийства мирных жителей сирийскими правительственными силами, поддерживаемыми Россией и Ираном.

02:25

В Анкаре экстренное заседание во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом продлилось шесть часов.

02:23

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Столтенберг осудил атаки сирийского режима и поддерживающей его России в Идлибе, призвав положить конец нападениям.

02:22

По данным военных наблюдателей Сирийской обсерватории, убиты по меньшей мере 34 турецких солдата.

02:21

По данным государственных медиа России, 27 февраля представитель МИД РФ Захарова заявила, что военная авиация России в районе Идлиба "помогает" силам режима Асада.

02:10

27 февраля российская авиация, поддерживающая силы Башара Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии, погибли 33 военнослужащих, 36 получили ранения.

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Теги: Россия, Сирия, Турция, Идлиб
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