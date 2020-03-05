В Вашингтоне нет единого мнения, поддерживать ли Турцию в Сирии - посол

В Вашингтоне нет единой позиции в вопросе поддержки Турции в Сирии из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом заявил в четверг в Стамбуле американский спецпредставитель в Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Reuters.
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Ранее Турция обратилась к своим союзникам по НАТО, включая США, с запросом о системах противоракетной обороны США Patriot.
Вместе с тем в 2019 году Анкара закупила у России ракетные системы С-400, что, по мнению Вашингтона, несовместимо с оборонной стратегией НАТО и может поставить под угрозу его истребители F-35.
Выступая в Стамбуле, Джеффри повторил, что Вашингтон уже предложил гуманитарную помощь и обмен информацией с Турцией, но добавил, что мнения официальных лиц США разделились по поводу любой дальнейшей поддержки.
"В Вашингтоне нет единого мнения о том, что делать и как быстро это делать. Этот вопрос все еще рассматривается", - заявил американский представитель. Он добавил, что проблема С-400 вызвала "очень серьезную обеспокоенность в Конгрессе США и нашем оборонном ведомстве".
Джеффри сказал, что Турция и США ищут способ обойти проблему С-400.