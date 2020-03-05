В Вашингтоне нет единого мнения, поддерживать ли Турцию в Сирии - посол

Джеймс Джеффри (фото - EPA)

В Вашингтоне нет единой позиции в вопросе поддержки Турции в Сирии из-за покупки Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом заявил в четверг в Стамбуле американский спецпредставитель в Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Reuters.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее Турция обратилась к своим союзникам по НАТО, включая США, с запросом о системах противоракетной обороны США Patriot.

Вместе с тем в 2019 году Анкара закупила у России ракетные системы С-400, что, по мнению Вашингтона, несовместимо с оборонной стратегией НАТО и может поставить под угрозу его истребители F-35.

Выступая в Стамбуле, Джеффри повторил, что Вашингтон уже предложил гуманитарную помощь и обмен информацией с Турцией, но добавил, что мнения официальных лиц США разделились по поводу любой дальнейшей поддержки.

"В Вашингтоне нет единого мнения о том, что делать и как быстро это делать. Этот вопрос все еще рассматривается", - заявил американский представитель. Он добавил, что проблема С-400 вызвала "очень серьезную обеспокоенность в Конгрессе США и нашем оборонном ведомстве".

Джеффри сказал, что Турция и США ищут способ обойти проблему С-400.

27 февраля 2020-го ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных.

В ответ Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада. В Анкаре заявляют о "тысячах" убитых.