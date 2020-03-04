Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

США заверили Турцию – готовы дать оружие и боеприпасы для операции в Сирии

США заверили Турцию – готовы дать оружие и боеприпасы для операции в Сирии - Фото
Джеймс Джеффри (фото - ЕРА)
04.03.2020, 15:31

Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри назвал действия РФ в провинции Идлиб "абсолютно злобными" и заверил турок в помощи США

США готовы предоставить союзнику по Североатлантическому альянсу Турции боеприпасы для продолжающейся военной операции в Сирии, и параллельно передать гуманитарную помощь пострадавшим от боевых действий северо-западным регионам этой страны. Об этом заявил спецпредставитель США по региону Джеймс Джеффри, пишет Reuters.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Выступая перед журналистами в приграничной провинции Турции Хатай, он сказал, что США "обеспечат готовность американского оборудования для турецких военных" и "готовы предоставить... боеприпасы". По его словам, турецкие коллеги также "очень подчеркивали" необходимость гуманитарной помощи в регионе. Вчера США объявили, что направят туда такой помощи на $108 млн.

Читайте также: Эрдоган и Путин обменялись ударами. Что дальше 

Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Турции о системах ПВО Patriot. В 2019-м Турция закупила у РФ C-400, что привело к ухудшению отношений с США. По словам дипломата, Вашингтон рассматривает нынешний запрос насчет Patriot "в контексте покупки С-400". В подробности не вдавался.

Завтра турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. Джеффри говорит, что "в тесной консультации с турками мы знаем, какую дипломатическую позицию они займут" на этой встрече.

Смотрите видео: Ударный дрон Турции разбомбил российский комплекс ПВО Панцирь. Уже второй

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Сирия боеприпасы геополитика Турция Идлиб Джеймс Джеффри
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 