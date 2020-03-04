США заверили Турцию – готовы дать оружие и боеприпасы для операции в Сирии

Джеймс Джеффри (фото - ЕРА)

США готовы предоставить союзнику по Североатлантическому альянсу Турции боеприпасы для продолжающейся военной операции в Сирии, и параллельно передать гуманитарную помощь пострадавшим от боевых действий северо-западным регионам этой страны. Об этом заявил спецпредставитель США по региону Джеймс Джеффри, пишет Reuters.

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Выступая перед журналистами в приграничной провинции Турции Хатай, он сказал, что США "обеспечат готовность американского оборудования для турецких военных" и "готовы предоставить... боеприпасы". По его словам, турецкие коллеги также "очень подчеркивали" необходимость гуманитарной помощи в регионе. Вчера США объявили, что направят туда такой помощи на $108 млн.

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Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Турции о системах ПВО Patriot. В 2019-м Турция закупила у РФ C-400, что привело к ухудшению отношений с США. По словам дипломата, Вашингтон рассматривает нынешний запрос насчет Patriot "в контексте покупки С-400". В подробности не вдавался.

Завтра турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретится в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. Джеффри говорит, что "в тесной консультации с турками мы знаем, какую дипломатическую позицию они займут" на этой встрече.

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