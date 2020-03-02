Россия предостерегла ВВС Турции: Не гарантируем безопасность полетов над Сирией

Бомбардировки в провинции Идлиб, Сирия (фото - ЕРА)

Российский контингент в Сирии предостерег турецкую фронтовую авиацию от боевых вылетов над провинцией Идлиб, где в последние дни резко обострилось противостояние между силами тамошнего президента Башара Асада и РФ с одной стороны, и турецкой армией с оппозиционными Асаду группировками - с другой. Предостережение процитировал пропагандистский ресурс РФ Интерфакс.

Начальник российского "центра по примирению враждующих сторон" в Сирии Олег Журавлев заявил, что "сирийское правительство было вынуждено объявить о закрытии" воздушного пространства над Идлибом.

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При этом, несмотря на то, что небо официально закрыло сирийское правительство, "командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", подчеркнул военный РФ.

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