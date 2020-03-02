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Россия предостерегла ВВС Турции: Не гарантируем безопасность полетов над Сирией

Россия предостерегла ВВС Турции: Не гарантируем безопасность полетов над Сирией - Фото
Бомбардировки в провинции Идлиб, Сирия (фото - ЕРА)
02.03.2020, 09:04

Напрямую турецкой военной авиации над Сирией Россия не угрожает, но в Москве заявили, что отныне безопасность их самолетов "не гарантируют"

Российский контингент в Сирии предостерег турецкую фронтовую авиацию от боевых вылетов над провинцией Идлиб, где в последние дни резко обострилось противостояние между силами тамошнего президента Башара Асада и РФ с одной стороны, и турецкой армией с оппозиционными Асаду группировками - с другой. Предостережение процитировал пропагандистский ресурс РФ Интерфакс.

Начальник российского "центра по примирению враждующих сторон" в Сирии Олег Журавлев заявил, что "сирийское правительство было вынуждено объявить о закрытии" воздушного пространства над Идлибом.

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При этом, несмотря на то, что небо официально закрыло сирийское правительство, "командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", подчеркнул военный РФ.

  • 27 февраля 2020-го сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 36 военных. Турция в ответ начала активно бомбить военные объекты сил диктатора Сирии Асада и заявлять о "тысячах" убитых.
  • РФ говорит, что не участвовала в атаке на турок, плюс те якобы помогали "террористам". Турция связи с джихадистами отрицает и говорит, что в атаке против них участвовали и российские, и сирийские самолеты.
  • За несколько дней Турция сбила два (возможно, три) Су-24 сил Асада, а те - ударный дрон Турции

Читайте хронику: В полушаге от войны: Турция мстит Сирии и России за убитых солдат

Евгений Пилипенко
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