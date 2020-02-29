Совбез ООН по эскалации в Турции: коротко итоги заседания - видео

В ночь с 28 на 29 февраля Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с эскалацией конфликта на северо-западе Сирии.

Первым выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, который заявил, что произошедшее кардинально меняет характер конфликта в Идлибе и мир столкнулся с реальной эскалацией на северо-западе Сирии. Он выразил опасение, что эскалация может выйти из-под контроля: учитывая количество сил, дислоцирующихся в районе Идлиба - это может перерасти в конфликт другой природы.

Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло коротко рассказала о том, что произошло в последние дни в Идлибе, описав ситуацию с точки зрения Турции, России и Сирии. Она призвала Россию и Турцию придерживаться соглашений о деэскалации, отметив, что сирийские военные с помощью российской авиации продолжают неизбирательно бомбить районы деэскалации, в результате чего гибнут гражданские – они бомбят в том числе больницы и школы. Она призвала сделать все возможное, чтобы это прекратить.

Представители Великобритании, США, Франции, Доминиканской республики, Германии, Эстонии, Индонезии, Южной Африки, Бельгии выразили глубокую озабоченность эскалацией и присоединились к призыву о прекращению огня. Они назвал военные операции сирийского режима и его российских союзников - ужасными и бесконтрольными, приводящими к гуманитарной катастрофе среди мирного населения, особенно страдающего в условиях зимы. Нападение на турецких военных авиации Сирии и России назвали неоправданным и варварским, выразили соболезнования Турции и поддержали ее право на самооборону. Россию призвали немедленно прекратить деятельность своих вооруженных сил в Сирии. Они подчеркнули, что необходимо найти политическое решение конфликта.

Представитель Китая сказал, что проблема Идлиба состоит в том, что его контролируют террористические силы, отметил, что правительство Сирии находится в сложном положении и призвал искоренить "окопавшихся в Сирии террористов", но не навредить при этом гражданским. Он выразил поддержку сирийскому правительству в его решении гуманитарных проблем. Слово "Россия" в выступлении не прозвучало.

Представители Вьетнама, Туниса и Нигера призвали к прекращению огня в Сирии, чтобы избежать дальнейшего углубления конфликта, который нужно урегулировать политическими средствами. Они назвали эскалацию в Идлибе бременем для гражданских и призвали найти решение гуманитарных проблем.

Представитель России заявил, что продолжает контакты с Турцией на фоне обострившейся ситуации в Идлибе. Он сказал, что Путин и Эрдоган договорились встретиться в начале марта. По его словам, "инцидент с турецкими военными" произошел за пределами наблюдательного поста. Он заявил, что россияне не знали, что турецкие военные находились в зоне обстрела, и еще раз подчеркнул, что российские ВКС не участвовали в налете. Он обвинил "террористов" в увеличении числа нападений на военных армии Асада и заявил, что правительственные силы имеют право на самооборону. Он призвал объединить усилия для борьбы с терроризмом.

Представитель Сирии напомнил, что все страны Совбеза ООН, в том числе Турция, согласились принять меры для отделения вооруженной оппозиции от террористических группировок в зонах деэскалации. Он заявил, что сирийская власть продолжит бороться с терроризмам и обвинил "режим Эрдогана" в невыполнении своих обязательств и сотрудничестве с террористами. Он сказал, что погибшие турецкие военные не были на своих наблюдательных постах, а помогали террористам. Он обвинил Турцию в стремлении восстановить Османскую империю.

Представитель Турции сказал, что колонну турецких военных, двигавшуюся для укрепления наблюдательного поста, пять часов бомбили российские и сирийские самолеты (по данным радаров). Он сказал, что Турция заблаговременно передала России координаты своей военной колонны. По его словам, на месте бомбардировки не было других сил, кроме турецких, более того - налет продолжался даже после того, как российскую сторону уведомили о происходящем. По его словам, погибли 34 солдата.

Турецкий представитель назвал случившееся актом военной агрессии. По его словам, Эрдоган сказал Путину, что не уйдет из Сирии и продолжит защищать отчаявшееся гражданское население. Деэскалация насилия не означает вывод военных, сказал он. Если военные уйдут, сирийский режим выгонит мирных жителей из Идлиба, чтобы уничтожить оппозицию. Он сказал, что привыкшие убивать мирных жителей сирийские военные на этот раз напали на турецкую армию и теперь получат отпор. Он охарактеризовал речь представителя Сирии как оскорбительную, поскольку тот "назвал террористами миллионы сирийских граждан".

27 февраля 2020-го сирийская авиация при поддержке России расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения.

В Анкаре созвали экстренное ночное совещание во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Всю ночь турецкая армия наносила удары по штабам, складам, военным и бронетехнике асадовских войск в Идлибе. Минобороны Турции заявляет о "нейтрализации" 309 сирийских солдат.

В Турции заявили, что прекратят сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу и отложат развертывание российских систем С-400.

Турецкие СМИ сообщают о толпах беженцев и мигрантов, которые собрались в граничащей с Грецией провинции Эдирне.

LIGA.net ведет хронику обострения в Идлибе

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