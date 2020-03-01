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Турция сбила два истребителя Cу-24: видео

Турция сбила два истребителя Cу-24: видео - Фото
Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)
01.03.2020, 14:59

По предварительной информации, пилотам истребителей удалось катапультироваться

При попытке атаковать турецкие Военно-воздушные силы уничтожили два истребителя Су-24 режима сирийского диктатора Башара Асада . Об этом сообщает Минобороны страны.

По предварительной информации, пилотам истребителей удалось катапультироваться.

По данным сирийского агентства SANA, режим Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат в воздухе над провинцией Идлиб. Сообщается также о потере двух истребителей Су-24.

Сирийская армия Асада также сбила турецкий беспилотник над городом Серакиб на юго-востоке провинции Идлиб.

  • 27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 36 военных. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет, что "нейтрализовала" 309 военных.
  • РФ говорит, что не участвовала в нападении, а турецкие войска якобы помогали террористам. Турция связи с боевиками отрицает и говорит, что в атаке участвовали и российские, и сирийские самолеты.

Читайте также: В полушаге от войны: Турция мстит Сирии и России за убитых солдат. Хроника

Арина Толина
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Сирия Турция Идлиб су-24
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