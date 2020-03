Турция сбила два истребителя Cу-24: видео

При попытке атаковать турецкие Военно-воздушные силы уничтожили два истребителя Су-24 режима сирийского диктатора Башара Асада . Об этом сообщает Минобороны страны.

По предварительной информации, пилотам истребителей удалось катапультироваться.

#UPDATE : The moment when according to Turkish back terrorist claims to have shoot down an SU-24 of #Syrian regime with MANPADS in #Idlib. pic.twitter.com/KI4Q6YyJL8