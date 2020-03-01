Турция сбила два истребителя Cу-24: видео

При попытке атаковать турецкие Военно-воздушные силы уничтожили два истребителя Су-24 режима сирийского диктатора Башара Асада . Об этом сообщает Минобороны страны.
По предварительной информации, пилотам истребителей удалось катапультироваться.
#UPDATE : The moment when according to Turkish back terrorist claims to have shoot down an SU-24 of #Syrian regime with MANPADS in #Idlib. pic.twitter.com/KI4Q6YyJL8— Kapil Patil (@Kapil_Patils) March 1, 2020
По данным сирийского агентства SANA, режим Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат в воздухе над провинцией Идлиб. Сообщается также о потере двух истребителей Су-24.
Сирийская армия Асада также сбила турецкий беспилотник над городом Серакиб на юго-востоке провинции Идлиб.
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