Турция ответила Сирии за 33 убитых солдата: "нейтрализовано" 309 военных Асада

Турецкие военные в Идлибе (Фото: EPA)

Турция нанесла удары по более, чем 200 объектам сил режима Башара Асада в Идлибе, уничтожив пять вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, ЗРК SA-17, ЗРПК SA-22, и "нейтрализовав" 309 сирийских военных. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на заявление министра обороны Турции Хулуси Акара.

По его словам, удары по позициям турецких военных в Идлибе нанесли несмотря на координацию действий с РФ, которая была заранее оповещена о местах дислокации частей ВС Турции в регионе. Он также уточнил, что в момент авиаудара, в секторе не было группировок оппозиции, о наличии которых ранее заявляли в РФ.

Авиаудары наносились даже по военным машинам скорой, заявил турецкий министр.

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