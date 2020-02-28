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РФ об ударе в Сирии: Это не мы, а турецкие военные были в колонне среди боевиков

РФ об ударе в Сирии: Это не мы, а турецкие военные были в колонне среди боевиков - Фото
Здание Минобороны РФ (фото - ЕРА)
28.02.2020, 08:48

В Москве утверждают, что российская авиация якобы не наносила удары у поселка Бехун в Сирии, где вчера от авианалета погибли десятки турецких солдат

Попавшие под авиаудар в Сирии турецкие военные "находились среди наступавших боевиков", хотя по переданным Анкарой россиянам координатам "никаких подразделений турецких ВС в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться". Так инцидент в сирийской провинции Идлиб прокомментировали в Минобороны РФ, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС

Под обстрел "сирийских войск", заявили в Москве, попали турецкие военные, "находившиеся в боевых порядках террористических формирований", а ВВС РФ не наносили удары в районе поселка Бехун.

Читайте колонку: Битва за Идлиб: что принесет последнее сражение в Сирии

В Минобороны РФ утверждают, что попытку наступления в Идлибе по широкому фронту предприняли боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (она на "Джебхат ан-Нусра", - ред.), причем после авиаудара по ним "российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками".

  • 27 февраля 2020-го российская авиация, поддерживающая Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения.
  • LIGA.net ведет хронику обострения в Идлибе.
  • В многополярном вооруженном конфликте на территории этой ближневосточной страны Россия с осени 2015 года поддерживает режим сирийского диктатора Башара Асада широкомасштабным применением боевой авиации, в том числе по жилым кварталам. Российские Су-24М2 есть также и на вооружении сил Асада.

Смотрите видео: Турция показала с воздуха, как бомбит технику и людей Асада в Идлибе

Евгений Пилипенко
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Сирия авиаудар Турция Идлиб ввс рф минобороны рф
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