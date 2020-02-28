РФ об ударе в Сирии: Это не мы, а турецкие военные были в колонне среди боевиков

Попавшие под авиаудар в Сирии турецкие военные "находились среди наступавших боевиков", хотя по переданным Анкарой россиянам координатам "никаких подразделений турецких ВС в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться". Так инцидент в сирийской провинции Идлиб прокомментировали в Минобороны РФ, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.
Под обстрел "сирийских войск", заявили в Москве, попали турецкие военные, "находившиеся в боевых порядках террористических формирований", а ВВС РФ не наносили удары в районе поселка Бехун.
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В Минобороны РФ утверждают, что попытку наступления в Идлибе по широкому фронту предприняли боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (она на "Джебхат ан-Нусра", - ред.), причем после авиаудара по ним "российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками".
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