РФ об ударе в Сирии: Это не мы, а турецкие военные были в колонне среди боевиков

Здание Минобороны РФ (фото - ЕРА)

Попавшие под авиаудар в Сирии турецкие военные "находились среди наступавших боевиков", хотя по переданным Анкарой россиянам координатам "никаких подразделений турецких ВС в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться". Так инцидент в сирийской провинции Идлиб прокомментировали в Минобороны РФ, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Под обстрел "сирийских войск", заявили в Москве, попали турецкие военные, "находившиеся в боевых порядках террористических формирований", а ВВС РФ не наносили удары в районе поселка Бехун.

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В Минобороны РФ утверждают, что попытку наступления в Идлибе по широкому фронту предприняли боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (она на "Джебхат ан-Нусра", - ред.), причем после авиаудара по ним "российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками".

27 февраля 2020-го российская авиация, поддерживающая Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения.

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В многополярном вооруженном конфликте на территории этой ближневосточной страны Россия с осени 2015 года поддерживает режим сирийского диктатора Башара Асада широкомасштабным применением боевой авиации, в том числе по жилым кварталам. Российские Су-24М2 есть также и на вооружении сил Асада.

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