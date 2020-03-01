Армия Турции проводит в Идлибе операцию Весенний щит - министр обороны

Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня объявил проведении операции Весенний щит на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Анадолу.

По его словам, операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

"Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции", - отметил Акар.

Он подчеркнул, что ВС Турции основываются на праве на самооборону, уточнив, что их целью "являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных".

Глава Минобороны Турции сообщил, что с начала операции уничтожены один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки гаубицы, три системы ПВО, нейтрализованы 2 212 военнослужащих сирийского режима.

"Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки по расположению войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов. Турция ожидает от России задействования всех рычагов влияния на режим Башара Асада с целью прекращения атак в Идлибской зоне деэскалации и отвода сил Асада за пределы зоны, очерченной сочинскими договоренностями", - сказал министр.

27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Тогда сообщалось, что погибли 33 военных, 36 получили ранения. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет , что "нейтрализовала" 309 военных.

РФ говорит, что не участвовала в нападении, а турецкие войска якобы помогали террористам. Турция связи с боевиками отрицает и говорит, что в атаке участвовали и российские, и сирийские самолеты.

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