Армия Турции проводит в Идлибе операцию Весенний щит - министр обороны

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня объявил проведении операции Весенний щит на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Анадолу.
По его словам, операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.
"Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции", - отметил Акар.
Он подчеркнул, что ВС Турции основываются на праве на самооборону, уточнив, что их целью "являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных".
Глава Минобороны Турции сообщил, что с начала операции уничтожены один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки гаубицы, три системы ПВО, нейтрализованы 2 212 военнослужащих сирийского режима.
"Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки по расположению войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов. Турция ожидает от России задействования всех рычагов влияния на режим Башара Асада с целью прекращения атак в Идлибской зоне деэскалации и отвода сил Асада за пределы зоны, очерченной сочинскими договоренностями", - сказал министр.
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