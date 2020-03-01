Эрдоган: Уничтожены свыше 2100 сторонников режима Асада

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Чириков/EPA)

По состоянию на 29 февраля уничтожены свыше 2100 сторонников режима сирийского диктатора Башара Асада. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

"Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих. Уничтожены свыше 2100 сторонников режима Асада", - отметил Эрдоган.

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По его словам, накануне вечером был сбит склад, в котором находились семь химических веществ. "Мы категорически не хотели бы этого. Нас вынудили, теперь сами же ответят за последствия", - сказал Эрдоган.

Говорят об итогах телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Эрдоган подчеркнул: "Я открыто спросил у Путина, "Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути Турции".

Президент Турции уточнил, что по последним данным, число турецких военнослужащих, погибших в результате авиаударов в Идлибе, возросло с 33 до 36. "Сегодня только на сирийской территории орудуют 40-60 000 вооруженных и хорошо обученных террористов", - сказал Эрдоган.

27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет , что "нейтрализовала" 309 военных.

РФ говорит, что не участвовала в нападении, а турецкие войска якобы помогали террористам. Турция связи с боевиками отрицает и говорит, что в атаке участвовали и российские, и сирийские самолеты.

В начале марта президент РФ Владимир Путин и Эрдоган должны встретиться, чтобы обсудить эскалацию в Идлибе. А пока Турция ищет союзников. Анкара открыла границы в Европу для сирийских беженцев, что может втянуть в конфликт страны Запада. Посол США в НАТО Кэй Бейли Хатчисон не исключает вероятности вмешательства Альянса в конфликт.

LIGA.net ведет хронику обострения в Идлибе.

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