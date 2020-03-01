Эрдоган: Уничтожены свыше 2100 сторонников режима Асада

По состоянию на 29 февраля уничтожены свыше 2100 сторонников режима сирийского диктатора Башара Асада. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.
"Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих. Уничтожены свыше 2100 сторонников режима Асада", - отметил Эрдоган.
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По его словам, накануне вечером был сбит склад, в котором находились семь химических веществ. "Мы категорически не хотели бы этого. Нас вынудили, теперь сами же ответят за последствия", - сказал Эрдоган.
Говорят об итогах телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Эрдоган подчеркнул: "Я открыто спросил у Путина, "Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути Турции".
Президент Турции уточнил, что по последним данным, число турецких военнослужащих, погибших в результате авиаударов в Идлибе, возросло с 33 до 36. "Сегодня только на сирийской территории орудуют 40-60 000 вооруженных и хорошо обученных террористов", - сказал Эрдоган.
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