Эрдоган: Уничтожили в Сирии склады с химическим оружием

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА)

Турция уничтожила в Сирии склады с химическим оружием и заводы по его производству. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает DW.

Представитель турецкого правительства уточнял, что комплекс по созданию химоружия находился в 13 километрах от Алеппо. Сирийские власти эту ситуацию не прокомментировали.

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По словам Эрдогана, турецкие войска также обстреляли комплексы противовоздушной обороны и взлетно-посадочные полосы, уничтожив более 300 военных транспортных средств, в том числе более 90 танков.

СПРАВКА. В 2013 году Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, а сирийский лидер Башар Асад подписал акт об отказе от него. В 2014 году Международная организация по запрещению химоружия заявила , что из Сирии вывезли последнюю партию задекларированного властями химического оружия. Однако сообщения о химических атаках в Сирии не прекратились

27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет , что "нейтрализовала" 309 военных.

РФ говорит , что не участвовала в нападении, а турецкие войска якобы помогали террористам. Турция связи с боевиками отрицает и говорит, что в атаке участвовали и российские, и сирийские самолеты.

открыла границы осол США в НАТО Кэй Бейли Хатчисон не исключает вероятности вмешательства Альянса в конфликт. в Европу для сирийских беженцев, что может втянуть в конфликт страны Запада. П В начале марта президент РФ Владимир Путин и Эрдоган должны встретиться , чтобы обсудить эскалацию в Идлибе. А пока Турция ищет союзников. Анкара

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