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Эрдоган: Уничтожили в Сирии склады с химическим оружием

Эрдоган: Уничтожили в Сирии склады с химическим оружием - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: ЕРА)
29.02.2020, 20:30

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, турецкие войска уничтожили на территории Сирии целый комплекс по производству химического оружия

Турция уничтожила в Сирии склады с химическим оружием и заводы по его производству. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает DW.

Представитель турецкого правительства уточнял, что комплекс по созданию химоружия находился в 13 километрах от Алеппо. Сирийские власти эту ситуацию не прокомментировали.

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По словам Эрдогана, турецкие войска также обстреляли комплексы противовоздушной обороны и взлетно-посадочные полосы, уничтожив более 300 военных транспортных средств, в том числе более 90 танков.

СПРАВКА. В 2013 году Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, а сирийский лидер Башар Асад подписал акт об отказе от него. В 2014 году Международная организация по запрещению химоружия заявила, что из Сирии вывезли последнюю партию задекларированного властями химического оружия. Однако сообщения о химических атаках в Сирии не прекратились.
  • 27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет, что "нейтрализовала" 309 военных.
  • РФ говорит, что не участвовала в нападении, а турецкие войска якобы помогали террористам. Турция связи с боевиками отрицает и говорит, что в атаке участвовали и российские, и сирийские самолеты.
  • В начале марта президент РФ Владимир Путин и Эрдоган должны встретиться, чтобы обсудить эскалацию в Идлибе. А пока Турция ищет союзников. Анкара открыла границы в Европу для сирийских беженцев, что может втянуть в конфликт страны Запада. Посол США в НАТО Кэй Бейли Хатчисон не исключает вероятности вмешательства Альянса в конфликт.

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Марк Сировой
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