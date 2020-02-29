Тысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фото

Тысячи беженцев из Сирии собрались у границ Греции и пытаются проникнуть на территорию Евросоюза после того, как Турция открыла границы в Европу в связи с обострением конфликта в Идлибе. Об этом сообщает Kathimerini.

В районе границы у греческого нома Эврос произошли столкновения с полицией. Мигранты бросали камни, правоохранители отвечали светошумовыми и газовыми гранатами. У Орестиады люди пытались перелезть через забор турецко-греческой границы, однако полиция отразила натиск с помощью химических средств.

Часть мигрантов пытается пересечь границу через реку. Сейчас сухой сезон и уровень воды низкий. Реку можно пересечь вброд.

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Тем временем к границе прибывают автобусы из Адрианополя и Стамбула с беженцами. Греческий власти стягивают в район правоохранителей из Центральной Македонии, чтобы блокировать все переходы вдоль реки. У границы уже находятся два подразделения спецназа.

27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет , что "нейтрализовала" 309 военных.

расстреляла турецкую военную колонну 28 февраля появилась информация, что Турция, на территории которой находятся 3,7 млн сирийских беженцев, откроет для мигрантов границу с Европой. Это может втянуть Евросоюз в конфликт в Идлибе.

президент Турции заявил, что Т "Европейский союз должен выполнять свои обещания". урция не может сдерживать новые волны беженцев из Сирии и позволит им направиться в Европу. Он добавил, что Анкара не закроет границы , потому что 29 февраля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Т

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