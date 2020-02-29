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29.02.2020, 16:42

Тысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фото

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Тысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фото
Тысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фото
Тысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фотоТысячи сирийских беженцев пытаются прорвать границу с Грецией - фото

Одна часть беженцев участвует в столкновениях с полицией, другая – пытается пересечь границу с Грецией через реку

Тысячи беженцев из Сирии собрались у границ Греции и пытаются проникнуть на территорию Евросоюза после того, как Турция открыла границы в Европу в связи с обострением конфликта в Идлибе. Об этом сообщает Kathimerini.

В районе границы у греческого нома Эврос произошли столкновения с полицией. Мигранты бросали камни, правоохранители отвечали светошумовыми и газовыми гранатами. У Орестиады люди пытались перелезть через забор турецко-греческой границы, однако полиция отразила натиск с помощью химических средств.

Часть мигрантов пытается пересечь границу через реку. Сейчас сухой сезон и уровень воды низкий. Реку можно пересечь вброд.

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Тем временем к границе прибывают автобусы из Адрианополя и Стамбула с беженцами. Греческий власти стягивают в район правоохранителей из Центральной Македонии, чтобы блокировать все переходы вдоль реки. У границы уже находятся два подразделения спецназа.

  • 27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет, что "нейтрализовала" 309 военных.
  • 28 февраля появилась информация, что Турция, на территории которой находятся 3,7 млн сирийских беженцев, откроет для мигрантов границу с Европой. Это может втянуть Евросоюз в конфликт в Идлибе.
  • 29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сдерживать новые волны беженцев из Сирии и позволит им направиться в Европу. Он добавил, что Анкара не закроет границы, потому что "Европейский союз должен выполнять свои обещания".

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Теги: Сирия, беженцы, мигранты, Турция, Греция, Идлиб, границы
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