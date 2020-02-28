Обострение в Идлибе. Турция открыла границы в ЕС для беженцев из Сирии - Reuters

Беженцы (фото - depositphotos.com)

После атаки правительственных сил Сирии и их союзников из России, которая унесла жизни 33 турецких солдат, Анкара решила больше не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

"Мы решили не мешать сирийским беженцам добираться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз", - сказал он.

Читайте колонку: Битва за Идлиб: что принесет последнее сражение в Сирии

Сейчас в Турции находятся 3,7 миллионов беженцев из Сирии. Их количество может увеличиться в связи с обострением конфликта в сирийской провинции Идлиб. У границ Турции размещены еще около миллиона жителей Сирии. Они перешли сюда в декабре, когда поддерживаемые Россией сирийские правительственные силы захватили территорию у сирийских повстанцев, которых поддерживает Турция.

В издании считают, что если Турция исполнит намерение, то это может быстро втянуть западные державы в противостояние в Идлибе.

ОБНОВЛЕНО В 9:30. Сотни беженцев идут из Турции к греческой границе, передает DW со ссылкой на турецкие СМИ.

Смотрите видео: Турция показала с воздуха, как бомбит технику и людей Асада в Идлибе