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Посол США в НАТО "не исключила" вмешательства Альянса в сирийскую войну

Посол США в НАТО "не исключила" вмешательства Альянса в сирийскую войну - Фото
Кей Хатчисон (скриншот из видеозаписи)
28.02.2020, 08:23

Дипломат Кэй Хатчисон надеется, что после вчерашнего удара в Турции "поймут, что из себя представляет Россия, и кто действительно надежный партнер"

Посол США в Североатлантическом альянсе Кэй Бейли Хатчисон не исключила вероятности применения после атаки ВВС РФ на колонну турецких военных в Сирии Пятой статьи Устава НАТО: она предполагающей коллективную оборону стран-членов организации. Об том пишет Голос Америки.

По ее словам, "конечно, ничего не исключено".

"Это большое событие, и мы состоим в альянсе с Турцией. Не с Россией, а с Турцией. Мы хотим, чтобы Турция поняла, что мы являемся ее союзником... И если русские напали на турецких солдат – я не знаю обстоятельств... Я только что узнала об этом, так что я не могу сказать ничего больше, но это действительно серьезно", - сказала она.

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Дипломат добавила: она надеется, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган "увидит, кто является надежным партнером, и кто не является".

Отношения Турция-США были серьезно испорчены тем, что первая купила российские системы ПРО С-400, а не американские Patriot. Хатчинсон также сказала, что Анкара "должна избавиться" от С-400, так как "они теперь видят, что они (власти России, - ред.) делают".

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Евгений Пилипенко
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Сирия нато Турция Идлиб Кэй Хатчисон
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