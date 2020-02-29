Турция не может сдерживать новые волны беженцев из Сирии в Европу - Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Турция не может далее сдерживать новые волны беженцев из Сирии и позволит им направиться в Европу. Об этом сегодня, 29 февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Al Jazeera.

"Что мы сделали вчера? Мы открыли двери... Мы не закроем эти двери. Почему? Потому что Европейский союз должен выполнять свои обещания", - заявил Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что на границах Турции с ЕС собрались уже 18 000 беженцев, их число может за сегодня достигнуть 33 000.

На границе Турции и Греции происходят столкновения беженцев с греческой полицией, которая не пускает их в страну, полиция применяет слезоточивый газ.

27 февраля 2020-го сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения.

Вчера появилась информация, что Турция откроет для беженцев границу с Европой.

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