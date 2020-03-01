Угрожают сбивать турецкие самолеты. Сирия закрыла авиасообщение с Идлибом

Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)

Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

"Любая воздушная цель в нашем воздушном пространстве будет признана враждебной и будет сбита", - отмечается в сообщении.

27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 36 военных. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет , что "нейтрализовала" 309 военных.

РФ говорит, что не участвовала в нападении, а турецкие войска якобы помогали террористам. Турция связи с боевиками отрицает и говорит, что в атаке участвовали и российские, и сирийские самолеты.

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