Угрожают сбивать турецкие самолеты. Сирия закрыла авиасообщение с Идлибом

Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
"Любая воздушная цель в нашем воздушном пространстве будет признана враждебной и будет сбита", - отмечается в сообщении.
- 27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 36 военных. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет, что "нейтрализовала" 309 военных.
- РФ говорит, что не участвовала в нападении, а турецкие войска якобы помогали террористам. Турция связи с боевиками отрицает и говорит, что в атаке участвовали и российские, и сирийские самолеты.
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Арина Толина