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Угрожают сбивать турецкие самолеты. Сирия закрыла авиасообщение с Идлибом

Угрожают сбивать турецкие самолеты. Сирия закрыла авиасообщение с Идлибом - Фото
Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)
01.03.2020, 14:05

Воздушное пространство над северо-западом Сирии закрыто для авиасообщения и беспилотников

Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

"Любая воздушная цель в нашем воздушном пространстве будет признана враждебной и будет сбита", - отмечается в сообщении.

  • 27 февраля сирийская авиация при поддержке РФ расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 36 военных. Турция всю ночь бомбила объекты сил Башара Асада и заявляет, что "нейтрализовала" 309 военных.
  • РФ говорит, что не участвовала в нападении, а турецкие войска якобы помогали террористам. Турция связи с боевиками отрицает и говорит, что в атаке участвовали и российские, и сирийские самолеты.

Читайте также: В полушаге от войны: Турция мстит Сирии и России за убитых солдат. Хроника

Арина Толина
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Сирия Турция Идлиб
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