Турция утверждает, что ее армия "нейтрализовала" в Сирии более 3100 солдат Асада

Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)

С начала турецкой военной операции Весенний щит в сирийской провинции Идлиб якобы "нейтрализованы" 3138 сторонников режима Башара Асада. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

Также в ведомстве заявляют, что были сбиты три сирийских самолета, восемь вертолетов, три БПЛА, уничтожен 151 танк, 47 артиллерийских орудий, 52 РСЗО, восемь систем ПВО, 12 противотанковых ракетных комплекса, четыре минометных орудия, 24 бронетранспортера, 27 БМП, 34 пикапа, 60 военных машин и 10 складов с боеприпасами.

В Минобороны Турции добавили, что двое их военнослужащих погибли и еще шестеро ранены в результате удара сирийской армии по их позициям в зоне проведения операции Весенний Щит.

Читайте также: Эрдоган и Путин обменялись ударами. Что дальше