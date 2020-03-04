Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Турция утверждает, что ее армия "нейтрализовала" в Сирии более 3100 солдат Асада

Турция утверждает, что ее армия "нейтрализовала" в Сирии более 3100 солдат Асада - Фото
Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)
04.03.2020, 11:34

В Минобороны Турции заявили, что двое их военных погибли и еще шестеро ранены в результате удара сирийской армии в Идлибе

С начала турецкой военной операции Весенний щит в сирийской провинции Идлиб якобы "нейтрализованы" 3138 сторонников режима Башара Асада. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

Также в ведомстве заявляют, что были сбиты три сирийских самолета, восемь вертолетов, три БПЛА, уничтожен 151 танк, 47 артиллерийских орудий, 52 РСЗО, восемь систем ПВО, 12 противотанковых ракетных комплекса, четыре минометных орудия, 24 бронетранспортера, 27 БМП, 34 пикапа, 60 военных машин и 10 складов с боеприпасами.  

В Минобороны Турции добавили, что двое их военнослужащих погибли и еще шестеро ранены в результате удара сирийской армии по их позициям в зоне проведения операции Весенний Щит.

Читайте также: Эрдоган и Путин обменялись ударами. Что дальше

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Сирия Турция Идлиб
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 