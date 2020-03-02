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Эскалация в Сирии. Минобороны Турции назвало потери режима Асада

Эскалация в Сирии. Минобороны Турции назвало потери режима Асада - Фото
турция-флаг
02.03.2020, 23:24

Министр обороны Турции Хулуси Акар подвел промежуточные итоги турецкой операции против сил режима Башара Асада

Турецкая армия в ответ на нападение поддерживаемой РФ сирийской авиации уничтожила два боевых самолета, 135 танков и обезвредила более 2500 военных режима Башара Асада. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Кроме того турецкая армия уничтожила два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР и девять складов боеприпасов.

По словам министра, цель Турции - прекратить действия режима Асада в Идлибе, а не противодействовать России.

«Мы ожидаем от России, что она будет выполнять свои обязательства как страна-гарант, прекратит атаки режима и использует свое влияние, чтобы довести ситуацию до предела Сочинского примирения. Наши переговоры с РФ продолжаются. Как мы неоднократно заявляли, мы не хотим противостоять России. Наша единственная цель - прекратить действия режима и таким образом предотвратить радикализацию и миграцию», - заявил Хулуси Акар.

Ребрина Вадим
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