Турция использовала в Сирии рои беспилотников - Bloomberg

Турция развернула беспрецедентное количество беспилотников, которые координировали свои действия, для нанесения ударов по силам Башара Асада в Сирии. Об это заявил высокопоставленный турецкий чиновник, сообщает Bloomberg.

По его словам, впервые страна получила контроль над воздушным пространством на такой большой площади, используя рои дронов, что является военной инновацией.

Десятки беспилотников нанесли удары по сирийским силам, включая системы противоракетной обороны, что ставит под вопрос эффективность изготовленного в России оружия против подобных атак.

"Раньше такое делал только Израиль", - прокомментировал в Twitter видео с уничтожением зенитного комплекса Панцирь-С1 сирийских войск Чарльз Листер, директор контртеррористической программы в Институте Ближнего Востока. По его словам, Турция ведет компанию в воздухе исключительно дронами, поддержанными огнем тяжелой ракетной артиллерии.

NEW - Just released footage shows #Turkey destroyed a #Syria Army SA-22 Pantsir S-1 sir defense system deployed inside #Idlib.



That’s something only #Israel had been recorded publicly to have done until now.pic.twitter.com/IdEIXq2Lb6