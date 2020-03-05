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Война в Сирии. Эрдоган объявил о введении режима прекращения огня в Идлибе

Война в Сирии. Эрдоган объявил о введении режима прекращения огня в Идлибе - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)
05.03.2020, 20:08

Президент Турции заявил о договоренности с Путиным о о введении режима прекращения огня в Идлибе

В полночь с 5 на 6 марта в Идлибе будет введен режим прекращения огня. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам переговоров в Москве.

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Эрдоган заявил, что задача Турции состоит в том, чтобы не ухудшать еще сильнее гуманитарную ситуацию в регионе и пообещал способстовать облегчению возвращения беженцев на свои места жительства.

Сегодня состоялись переговоры Эрдогана и Путина в узком и расширенном составах - встречи продолжались в Кремле около шести часов.

Медведева Наталия
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