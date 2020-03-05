Турция показала последствия авиаудара ВВС РФ по укрытию беженцев в Сирии – видео

Примечание: видео 18+, на кадрах есть частично заретушированные погибшие и получившие ранения люди.

В ночь на 5 марта, примерно в 03:30 по местному времени, российская авиация нанесла удар по птицеферме в районе населенного пункта Марратмысрин в сирийской провинции Идлиб, где укрывались вынужденные переселенцы. Такие данные сообщило государственное турецкое агентство Anadolu, показав видео последствий этой атаки.

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Источник утверждает, что авиаудар нанесли ВВС РФ, а не авиация правительственных войск Сирии.

По предварительным данным, погибли не менее 16 человек, 18 ранены. Разбор завалов продолжается.

27 февраля 2020-го ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных.

расстреляли турецкую колонну Погибли Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада и его союзников, и заявлять о "тысячах" убитых .

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