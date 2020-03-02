Территорию Турции в районе Эдирне покинули более 100 000 беженцев

Беженцы из Сирии пытаются прорвать турецко-греческую границу (фото - ЕРА)

Число беженцев, покинувших Турцию для того, чтобы попасть в Европу, достигло 100 577 человек к вечеру 1 марта. Об этом сообщил глава МВД cтраны Сулейман Сойлу, передает Анадолу.

Люди покидают Турцию через северо-западную провинцию Эдирне, которая граничит с Грецией и Болгарией.

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Беженцы предпринимают попытки проникнуть на территорию Греции по суше и через проходящую вдоль границы реку Мерич.

Многим из них удается либо перерезать установленное на границе заграждение из колючей проволоки, либо перелезть через нее.

Десятки тысяч беженцев в последние дни устремились из Турции в Европу.

По состоянию на утро 1 марта, министр внутренних дел Турции сообщал, что границу Турции в районе провинции Эдирне пересекли 76 358 людей.