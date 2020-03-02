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Сирийские повстанцы и войска Асада сражаются за ключевой город в Идлибе

Сирийские повстанцы и войска Асада сражаются за ключевой город в Идлибе - Фото
Улица в Саракебе (Фото - Yahya Nemah - EPA)
02.03.2020, 16:42

Сирийское телевидение утверждает, что город Саракеб снова захвачен армией Башара Асада, повстанцы это отрицают

Столкновения за имеющий стратегическое значение город Саракеб идут в сирийской провинции Идлиб, сообщает Reuters.

Сирийское государственное телевидение транслирует кадры из Саракеба, и утверждает, что войска Башара Асада взяли вернули контроль над городом. Сирийские повстанцы опровергают эту информацию, они заявляют, что удерживают город, несмотря на сильные обстрелы.

Саракеб находится на перекрестке автомагистралей М4 и М5, одна из которых соединяет крупнейшие города Сирии Дамаск и Алеппо, находящиеся под контролем правительства Асада.

По утверждению повстанцев, турецкие беспилотники уничтожили по меньшей мере две сирийские ракетные системы на позициях рядом с Саракебом.

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Денис Юдин
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