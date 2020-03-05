В парламенте Турции устроили драку из-за военной операции в Сирии: видео

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Оппозиционный депутат Энгин Озкок раскритиковал в парламенте политику президента Эрдогана в Сирии за отправку войск на войну без поддержки с воздуха

Драка прервала заседание парламента Турции из-за того, что депутат раскритиковал политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии. Об этом сообщает BBC.

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Оппозиционный депутат Энгин Озкок обвинил Эрдогана в неуважении к солдатам и заявил, что отправлять их на войну без поддержки с воздуха было безответственно. В свою очередь, Эрдоган обвиняет оппозицию в предательстве.

Турция поддерживает сирийских повстанцев в провинции Идлиб, которые сражаются с войсками режима Башара Асада. Правительственные войска поддерживают Россия и Иран. BBC сообщает, что за последний месяц погибло более 50 турецких солдат.

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Теги: Сирия, башар асад, Турция, Идлиб, реджеп тайип эрдоган, Энгин Озкок
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