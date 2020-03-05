В парламенте Турции устроили драку из-за военной операции в Сирии: видео

Драка прервала заседание парламента Турции из-за того, что депутат раскритиковал политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии. Об этом сообщает BBC.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Оппозиционный депутат Энгин Озкок обвинил Эрдогана в неуважении к солдатам и заявил, что отправлять их на войну без поддержки с воздуха было безответственно. В свою очередь, Эрдоган обвиняет оппозицию в предательстве.

Турция поддерживает сирийских повстанцев в провинции Идлиб, которые сражаются с войсками режима Башара Асада. Правительственные войска поддерживают Россия и Иран. BBC сообщает, что за последний месяц погибло более 50 турецких солдат.

27 февраля 2020-го ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных.

Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада и заявлять о "тысячах" убитых .

бомбить Асада "тысячах" убитых предостерегает ВВС Турции: не гарантируем безопасность их полетов над Сирией. РФ

Смотрите видео: Ударный дрон Турции разбомбил российский комплекс ПВО Панцирь. Уже второй