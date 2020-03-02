Турецкий дрон нанес удар по колонне бронетехники войск Асада - видео

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ВВС Турции нанесли новый удар по сирийским войскам. Пока нет официальных данных о количестве жертв и единиц выведенной из строя военной техники.

Примерно в 40 км на юг от города Идлиб в Сирии турецкие ударные дроны атаковали очередную колонну военной техники войск президента Башара Асада. Ролик опубликовал турецкий ресурс ClashReport.

Как пишет источник, конвой из танков и бронемашин режима "был полностью уничтожен" под селом Шейх-Мустафа в районе Мааррет-эн-Нууман, хотя на коротком видео такого эффекта не видно.

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Возможно, по колонне были нанесены и другие удары, которые не попали в ролик.

В последние дни в Сирии резко обострилось противостояние между силами тамошнего президента Асада и РФ с одной стороны, и турецкой армией с оппозиционными Асаду группировками - с другой. LIGA.net ведет хронику основных событий.

По данным проживающего в Лондоне правозащитника Осамы Али Сулейман (стоит за проектом "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека"), который в своих сообщениях ссылается на информаторов в Сирии, "19 сирийских солдат были убиты в результате ударов турецких беспилотников по Идлибу".

Читайте хронику: Россия предостерегла ВВС Турции: Не гарантируем безопасность полетов над Сирией

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Теги: Сирия, авиаудар, Турция, бомбардировка, ударный дрон, Идлиб, колонна
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