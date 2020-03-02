Турецкий дрон нанес удар по колонне бронетехники войск Асада - видео

Примерно в 40 км на юг от города Идлиб в Сирии турецкие ударные дроны атаковали очередную колонну военной техники войск президента Башара Асада. Ролик опубликовал турецкий ресурс ClashReport.

Как пишет источник, конвой из танков и бронемашин режима "был полностью уничтожен" под селом Шейх-Мустафа в районе Мааррет-эн-Нууман, хотя на коротком видео такого эффекта не видно.

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Возможно, по колонне были нанесены и другие удары, которые не попали в ролик.

противостояние между силами тамошнего президента Асада и РФ с одной стороны, и турецкой армией с оппозиционными Асаду группировками - с другой. LIGA.net ведет хронику основных событий В последние дни в Сирии резко обострилось

По данным проживающего в Лондоне правозащитника Осамы Али Сулейман (стоит за проектом "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека"), который в своих сообщениях ссылается на информаторов в Сирии, "19 сирийских солдат были убиты в результате ударов турецких беспилотников по Идлибу".

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