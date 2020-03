В Сирии турецкий беспилотник уничтожил военную колонну режима Асада: видео

В интернете появилось видео, как турецкий беспилотник Bayraktar наносит удар по колонне военной техники армии режима Башара Асада на юге от Идлиба.

Судя по видео, также были ликвидированы десятки военных.

Ранее сегодня Минобороны Турции сообщило, что в Сирии был сбит военный самолет L-39 режима Асада.

A #Syrian #Regime convoy consisting of tanks and armored vehicles were completely destroyed by #TB2 armed #UAVs, near #MaratAlNuman, South #Idlib. pic.twitter.com/QvbJ5IF9Jj