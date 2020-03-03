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В Сирии турецкий беспилотник уничтожил военную колонну режима Асада: видео

В Сирии турецкий беспилотник уничтожил военную колонну режима Асада: видео - Фото
Скриншот с видео
03.03.2020, 18:48

Турецкий беспилотник Bayraktar нанес удар по колонне военной техники армии режима Башара Асада

В интернете появилось видео, как турецкий беспилотник Bayraktar наносит удар по колонне военной техники армии режима Башара Асада на юге от Идлиба.

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Судя по видео, также были ликвидированы десятки военных.

Ранее сегодня Минобороны Турции сообщило, что в Сирии был сбит военный самолет L-39 режима Асада.

Ребрина Вадим
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Bayraktar Сирия башар асад Турция беспилотник
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