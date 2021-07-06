Конкуренту Лукашенко на выборах дали 14 лет тюрьмы

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Экс-претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико дали 14 лет тюрьмы. Такое решение принял подконтрольный режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Верховный суд Беларуси, передает оппозиционный Telegram-канал NEXTA.

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Cуд признал Бабарико, экс-главу Белгазпромбанка, виновным в получении взяток в особо крупном размере и отмывании незаконно полученных денег. Прокуратура просила для оппозиционера 15 лет тюрьмы.

Бабарико своей вины не признал, отказался давать показания в суде и считает свое дело политически мотивированным.

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ДОПОЛНЕНО В 11:45. Адвокат Бабарико заявил, что обвинения находятся "за пределами права", передает TUT.BY. Он намерен обжаловать приговор в порядке надзоре и вынести вопрос о нарушении прав Бабарико перед Комитетом по правам человека ООН.

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Марк Сировой

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