UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Конкуренту Лукашенко на выборах дали 14 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 10:14
Конкуренту Лукашенко на выборах дали 14 лет тюрьмы - Фото
Виктор Бабарико (фото - Наша Ніва)
дополнено

Экс-претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико дали 14 лет тюрьмы. Такое решение принял подконтрольный режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Верховный суд Беларуси, передает оппозиционный Telegram-канал NEXTA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Cуд признал Бабарико, экс-главу Белгазпромбанка, виновным в получении взяток в особо крупном размере и отмывании незаконно полученных денег. Прокуратура просила для оппозиционера 15 лет тюрьмы.

Бабарико своей вины не признал, отказался давать показания в суде и считает свое дело политически мотивированным.  

Читайте также: "Отвлекает внимание". В США отреагировали на слова Лукашенко о закрытии границы с Украиной

ДОПОЛНЕНО В 11:45. Адвокат Бабарико заявил, что обвинения находятся "за пределами права", передает TUT.BY. Он намерен обжаловать приговор в порядке надзоре и вынести вопрос о нарушении прав Бабарико перед Комитетом по правам человека ООН.  

Читайте также: "Месть за санкции и защита Лукашенко". Российские хакеры атаковали Германию – BILD

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
приговор тюрьма александр лукашенко виктор бабарико верховный суд беларуси белгазпромбанк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 