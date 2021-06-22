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Максимальный срок. У Лукашенко запросили 15 лет тюрьмы для оппозиционера Бабарико

22.06.2021, 13:21
Максимальный срок. У Лукашенко запросили 15 лет тюрьмы для оппозиционера Бабарико - Фото
Виктор Бабарико (Фото: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH)

Прокуратура Беларуси, подконтрольная диктатору Александру Лукашенко, запросила 15 лет тюрьмы для оппозиционера Виктора Бабарико. Об этом сообщает беларуская правозащитная организация Вясна.

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На заседании суда 22 июня прокурор Сергей Гиргель потребовал приговорить бизнесмена, который считался основным конкурентом Лукашекно на выборах, к 15 годам колонии усиленного режима. Это максимальный срок, предусмотренный по предъявленным оппозиционеру обвинениям. Ему инкриминируют взяточничество в особо крупном размере и "отмывании" средств, полученных преступным путем.

Сам Бабарико вины не признал. Он заявляет, что дело против него сфабриковано, и отказывается давать показания.

  • В июне 2020-го против Бабарико открыли дело за неуплату налогов и легализацию незаконно полученных доходов. Оппозиционера арестовали. Накануне он собрал необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения кандидатом в президенты. 
  • У Лукашенко заявили, что за Бабарико "стоят кукловоды из Газпрома". В стране прошли акции протеста, было более 250 задержанных.
  • 14 июля ЦИК Беларуси отказался регистрировать кандидатом в президенты банкира Бабарико.
  • 10 октября Лукашенко посетил Бабарико и других политзаключенных в СИЗО КГБ. Разговор длился четыре с половиной часа.

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Оксана Житнюк
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