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Чекистам Лукашенко мерещится Гитлер. В стране решили запретить лозунг "Жыве Беларусь"

22.06.2021, 07:54
Чекистам Лукашенко мерещится Гитлер. В стране решили запретить лозунг
Фото: ЕРА

Режим диктатора Александра Лукашенко добивается признания лозунга "Жыве Беларусь" нацистским. Об этом известно из сообщения в Telegram от провластного Белорусского союза журналистов.

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Министерство внутренних дел страны предложило приравнять этот клич к нацистской символике. Документ передали "на согласование" в КГБ Беларуси.

Пропагандисты режима заявили, что это "коллаборационистское приветствие и боевой клич", которые некоторые организации-пособники Третьего рейха использовали во время Второй мировой войны "наравне с нацистским партийным приветствием "Хайль Гитлер".

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"За полный запрет символики нацистов, полицаев и карателей!" – пишут "придворные" сотрудники СМИ Лукашенко.

Этот лозунг давно стал одним из основных символов протеста против Лукашенко.

Как пишет Радио Свобода, "Жыве Беларусь" еще в начале XX века встречается в стихотворении поэта Янки Купалы. Также его использовали в песнях витебских партизан. До декабря 2020-го лозунг был на передовице местного парламентского вестника "Народная газета". Агентство приводит список исторических вех, когда применяли этот клич.

В конце весны 2021-го МВД Беларуси также выступило с идеей приравнять к нацистской символике бело-красно-белый флаг – другой символ протестов против Лукашенко.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили.

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Евгений Пилипенко
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