Чекистам Лукашенко мерещится Гитлер. В стране решили запретить лозунг "Жыве Беларусь"
Режим диктатора Александра Лукашенко добивается признания лозунга "Жыве Беларусь" нацистским. Об этом известно из сообщения в Telegram от провластного Белорусского союза журналистов.
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Министерство внутренних дел страны предложило приравнять этот клич к нацистской символике. Документ передали "на согласование" в КГБ Беларуси.
Пропагандисты режима заявили, что это "коллаборационистское приветствие и боевой клич", которые некоторые организации-пособники Третьего рейха использовали во время Второй мировой войны "наравне с нацистским партийным приветствием "Хайль Гитлер".
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"За полный запрет символики нацистов, полицаев и карателей!" – пишут "придворные" сотрудники СМИ Лукашенко.
Этот лозунг давно стал одним из основных символов протеста против Лукашенко.
Как пишет Радио Свобода, "Жыве Беларусь" еще в начале XX века встречается в стихотворении поэта Янки Купалы. Также его использовали в песнях витебских партизан. До декабря 2020-го лозунг был на передовице местного парламентского вестника "Народная газета". Агентство приводит список исторических вех, когда применяли этот клич.
В конце весны 2021-го МВД Беларуси также выступило с идеей приравнять к нацистской символике бело-красно-белый флаг – другой символ протестов против Лукашенко.
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