Арест Протасевича. США ввели новые санкции против Беларуси

Министерство финансов США ввело санкции против 16 граждан Беларуси и пяти беларуских юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Санкции введены в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима диктатора Александра Лукашенко, включая принудительную посадку лайнера компании Ryanair и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Также санкции против Беларуси ввели Канада и Великобритания. В совместном заявлении США, Евросоюза, Канады и Великобритании подчеркнуто, что санкции скоординированы, и страны едины в призыве к режиму Лукашенко положить конец репрессиям против собственного народа.

Под санкции США попали:

– пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

– председатель Совета республики Беларуси Наталья Кочанова;

– генпрокурор Беларуси Андрей Швед;

– глава КГБ Беларуси Иван Церцель;

– командир беларуской "Альфы" Сергей Зубков;

– начальник милиции Минска Михаил Гриб;

– замглавы МВД и командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков;

– начальник брестского УВД Александр Астрейка;

– восемь членов ЦИК Беларуси.

Под санкции США также попали КГБ Беларуси, внутренние войска, главное управление по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией, следственный изолятор на улице Окрестина и УВД Брестского облисполкома.

Активы попавших под санкции в США заблокированы, запрещены транзакции между гражданами США и попавшими под санкции.

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Денис Юдин

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