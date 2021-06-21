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Арест Протасевича. США ввели новые санкции против Беларуси

21.06.2021, 19:45
Арест Протасевича. США ввели новые санкции против Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич/ЕРА)

Министерство финансов США ввело санкции против 16 граждан Беларуси и пяти беларуских юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Санкции введены в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима диктатора Александра Лукашенко, включая принудительную посадку лайнера компании Ryanair и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Также санкции против Беларуси ввели Канада и Великобритания. В совместном заявлении США, Евросоюза, Канады и Великобритании подчеркнуто, что санкции скоординированы, и страны едины в призыве к режиму Лукашенко положить конец репрессиям против собственного народа.

Под санкции США попали:

– пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
– председатель Совета республики Беларуси Наталья Кочанова;
– генпрокурор Беларуси Андрей Швед;
– глава КГБ Беларуси Иван Церцель;
– командир беларуской "Альфы" Сергей Зубков;
– начальник милиции Минска Михаил Гриб;
– замглавы МВД и командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков;
– начальник брестского УВД Александр Астрейка;
– восемь членов ЦИК Беларуси.

Под санкции США также попали КГБ Беларуси, внутренние войска, главное управление по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией, следственный изолятор на улице Окрестина и УВД Брестского облисполкома.

Активы попавших под санкции в США заблокированы, запрещены транзакции между гражданами США и попавшими под санкции.

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Денис Юдин
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