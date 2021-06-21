Арест Протасевича. США ввели новые санкции против Беларуси
Министерство финансов США ввело санкции против 16 граждан Беларуси и пяти беларуских юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Санкции введены в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима диктатора Александра Лукашенко, включая принудительную посадку лайнера компании Ryanair и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.
Также санкции против Беларуси ввели Канада и Великобритания. В совместном заявлении США, Евросоюза, Канады и Великобритании подчеркнуто, что санкции скоординированы, и страны едины в призыве к режиму Лукашенко положить конец репрессиям против собственного народа.
Под санкции США попали:
– пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
– председатель Совета республики Беларуси Наталья Кочанова;
– генпрокурор Беларуси Андрей Швед;
– глава КГБ Беларуси Иван Церцель;
– командир беларуской "Альфы" Сергей Зубков;
– начальник милиции Минска Михаил Гриб;
– замглавы МВД и командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков;
– начальник брестского УВД Александр Астрейка;
– восемь членов ЦИК Беларуси.
Под санкции США также попали КГБ Беларуси, внутренние войска, главное управление по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией, следственный изолятор на улице Окрестина и УВД Брестского облисполкома.
Активы попавших под санкции в США заблокированы, запрещены транзакции между гражданами США и попавшими под санкции.
- 23 мая режим Лукашенко принудительно посадил в Минске самолет Ryanair и захватил летевших на нем оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью.
- 10 июня Европарламент предложил руководству ЕС как можно скорее принять экономические санкции против ключевых отраслей промышленности Беларуси.
- 18 июня EUObserver сообщал, что Австрия блокирует новые санкции ЕС, которые запрещают кредитовать беларуские банки. По данным издания, австрийские кредиторы продолжают работать с режимом Лукашенко.
- Сегодня, 21 июня, ЕС ввел новые санкции против Беларуси.
Смотрите также: "Хватит жестокости". Отец захваченной Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь – видео
Комментарии