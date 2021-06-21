Поддержали ЕС. Еще семь стран Европы решили закрыть небо для самолетов Беларуси

Семь стран Европы присоединились к решению Европейского Союза, которое закрывает авиапространство для самолетов из Беларуси. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, передает пресс-служба Совета ЕС.

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Он напомнил, что 4 июня Совет ЕС запретил беларуским перевозчикам всех видов использовать авиапространство стран Евросоюза, а также аэропорты в странах ЕС.

По его словам, к этому решению присоединились:

– Четыре страны-кандидата на членство в ЕС: Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания;

– Три страны Европейской ассоциации свободной торговли: Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Стано сказал, что эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС от 4 июня. "Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – добавил он.

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Марк Сировой

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