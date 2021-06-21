Поддержали ЕС. Еще семь стран Европы решили закрыть небо для самолетов Беларуси
Семь стран Европы присоединились к решению Европейского Союза, которое закрывает авиапространство для самолетов из Беларуси. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, передает пресс-служба Совета ЕС.
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Он напомнил, что 4 июня Совет ЕС запретил беларуским перевозчикам всех видов использовать авиапространство стран Евросоюза, а также аэропорты в странах ЕС.
По его словам, к этому решению присоединились:
– Четыре страны-кандидата на членство в ЕС: Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания;
– Три страны Европейской ассоциации свободной торговли: Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Стано сказал, что эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС от 4 июня. "Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – добавил он.
- 23 мая режим самопровзглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко принудительно посадил в Минске самолет Ryanair и захватил летевших на нем оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- 4 июня в ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью.
- 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
- 21 июня в ЕС решили ввести новые персональные санкции против режима Лукашенко и "дали зеленый свет" секторальным.
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