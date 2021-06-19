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"Гадко поступила". Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

19.06.2021, 15:00
Александр Лукашенко (Фото: Yauchen Erchak/ЕРА)

Беларусь не будет принимать самолеты из Украины, поскольку украинская сторона прекратила авиасообщение с белорусской. Об этом заявил самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед медиками 2-й городской детской клинической больницы в Минске.

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"Вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь спасаем их людей и будем спасать, люди-то ни в чем не виноваты. Они закрыли нам пролет, приходится делать крюк<...>Раз Украина закрыла нам пролет, мы с Украины просто не будем принимать самолеты. Надо создать равные условия", – подчеркнул Лукашенко.

  • 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. 
  • 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью по решению Кабмина. В посольстве Беларуси назвали это "абсурдом".

Читайте также: Беларусь намерена требовать компенсации за запрет на перелеты своих авиакомпаний

Дарья Мостовая
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Украина беларусь видео самолеты александр лукашенко авиасообщение
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