Беларусь намерена требовать компенсации за запрет на перелеты своих авиакомпаний
05.06.2021, 23:27
Роман Головченко (скриншот с видео)
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь готова в судебном порядке требовать компенсации за запрет на перелеты для беларуских авиакомпаний. Об этом он сказал в интервью телеканалу Беларусь-1.
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"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", – заявил Головченко.
- 23 мая режим диктатора Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.
- В ответ на действия режима в ЕС решили закрыть небо для белорусских самолетов. Европейские авиакомпании отказались от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина. Также ЕС и Украина могут ввести санкции против режима Лукашенко. Также 3 июня США возобновят санкции против девяти крупных беларуских компаний.
- Европейский Союз с 5 июля запрещает беларуским авиакомпаниям летать над своей территорией или приземляться в аэропортах ЕС.
- Сегодня Греция до 5 июля запретила беларуским авиакомпаниям пролетать над воздушным пространством страны или садится в греческих аэропортах.
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