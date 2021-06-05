Беларусь намерена требовать компенсации за запрет на перелеты своих авиакомпаний

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Беларусь готова в судебном порядке требовать компенсации за запрет на перелеты для беларуских авиакомпаний. Об этом он сказал в интервью телеканалу Беларусь-1.

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"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", – заявил Головченко.

Вадим Ребрина

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