Санкции против Беларуси уже подготовлены, под них попали чиновники режима Лукашенко – МИД
Министерство иностранных дел уже подготовило санкции против Беларуси – он уже передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил замглавы МИД Евгений Енин в эфире Украина 24.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, прежде всего Европейского союза. Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО", – сказал Енин, добавив, что в ближайшее время этот пакет может быть рассмотрен.
Он отметил, что в санкционный список попали представители режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые принимали участие в фальсификации выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. У Лукашенко все отрицают. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Посольство РБ назвало это "абсурдом" и направило ноту, Украина ответила, что политика режима в Беларуси представляет угрозу для всего мира.
- 28 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина не отзывает посла из Беларуси, так как есть много гуманитарных вопросов.
Читайте также: В МИД ожидают, что Путин будет просить Лукашенко поменять позицию по Крыму и Донбассу
Комментарии