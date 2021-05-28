UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санкции против Беларуси уже подготовлены, под них попали чиновники режима Лукашенко – МИД

28.05.2021, 19:20
Санкции против Беларуси уже подготовлены, под них попали чиновники режима Лукашенко – МИД - Фото
Александр Лукашенко на военном параде в Минске (Фото: Sergei Gapon/ЕРА)

Министерство иностранных дел уже подготовило санкции против Беларуси – он уже передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил замглавы МИД Евгений Енин в эфире Украина 24. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, прежде всего Европейского союза. Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО", – сказал Енин, добавив, что в ближайшее время этот пакет может быть рассмотрен.

Он отметил, что в санкционный список попали представители режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые принимали участие в фальсификации выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

Читайте также: В МИД ожидают, что Путин будет просить Лукашенко поменять позицию по Крыму и Донбассу

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции МИД беларусь александр лукашенко евгений енин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 