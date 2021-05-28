Санкции против Беларуси уже подготовлены, под них попали чиновники режима Лукашенко – МИД

Министерство иностранных дел уже подготовило санкции против Беларуси – он уже передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил замглавы МИД Евгений Енин в эфире Украина 24.

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"Правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, прежде всего Европейского союза. Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО", – сказал Енин, добавив, что в ближайшее время этот пакет может быть рассмотрен.

Он отметил, что в санкционный список попали представители режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые принимали участие в фальсификации выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

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Станислав Стороженко

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