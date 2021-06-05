Греция закрыла небо для беларуских авиакомпаний
05.06.2021, 21:36
Греция (Фото: depositphotos.com)
Греция до 5 июля запретила беларуским авиакомпаниям пролетать над воздушным пространством страны или садится в греческих аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской авиации Греции.
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Греческим авиакомпаниям дано указание избегать полетов в район полетной информации (FIR) Минск (Беларусь).
Запрет не будет распространяться на случаи вынужденной посадки или вынужденного транзита, а также на полеты в гуманитарных целях.
- 23 мая режим диктатора Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.
- В ответ на действия режима в ЕС решили закрыть небо для белорусских самолетов. Европейские авиакомпании отказались от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина. Также ЕС и Украина могут ввести санкции против режима Лукашенко. Также 3 июня США возобновят санкции против девяти крупных беларуских компаний.
- Европейский Союз с 5 июля запрещает беларуским авиакомпаниям летать над своей территорией или приземляться в аэропортах ЕС.
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