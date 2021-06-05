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Греция закрыла небо для беларуских авиакомпаний

05.06.2021, 21:36
Греция закрыла небо для беларуских авиакомпаний - Фото
Греция (Фото: depositphotos.com)

Греция до 5 июля запретила беларуским авиакомпаниям пролетать над воздушным пространством страны или садится в греческих аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской авиации Греции.

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Греческим авиакомпаниям дано указание избегать полетов в район полетной информации (FIR) Минск (Беларусь).

Запрет не будет распространяться на случаи вынужденной посадки или вынужденного транзита, а также на полеты в гуманитарных целях.



Вадим Ребрина
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