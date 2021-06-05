Греция закрыла небо для беларуских авиакомпаний

Греция до 5 июля запретила беларуским авиакомпаниям пролетать над воздушным пространством страны или садится в греческих аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской авиации Греции.

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Греческим авиакомпаниям дано указание избегать полетов в район полетной информации (FIR) Минск (Беларусь).

Запрет не будет распространяться на случаи вынужденной посадки или вынужденного транзита, а также на полеты в гуманитарных целях.







Вадим Ребрина

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