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В Белавиа отреагировали на запрет полетов в страны Запада. Заговорили о "фашистах"

29.05.2021, 12:18
В Белавиа отреагировали на запрет полетов в страны Запада. Заговорили о
Самолет Белавиа (фото - Belavia - Belarusian Airlines, Facebook)

Гендир авиакомпании Белавиа Игорь Чегринец возмутился в Facebook запретом ряда стран на полеты беларуских самолетов, назвав это "подлостью" и "фашистской извращенностью".

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Он считает, что Франция, США, Великобритания и Литва "фактически ввели санкции против Белавиа", не дождавшись расследования ICAO по принудительной посадке самолета Ryanair в Минске и последующего задержания летевшего на борту оппозиционера Романа Протасевича.

Чегринец утверждает, что правительства этих стран "вступили в сговор для посадки бортов Белавиа" и "с особой фашистской извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры".

По его мнению, это "подлость" – и западные страны "наказывают невиновную Белавиа, не начав толком расследование".

Гендир компании также утверждает, что Белавиа не будет сокращать 50% персонала, как это сообщалось в СМИ.

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Марк Сировой
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