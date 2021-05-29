В Белавиа отреагировали на запрет полетов в страны Запада. Заговорили о "фашистах"

Гендир авиакомпании Белавиа Игорь Чегринец возмутился в Facebook запретом ряда стран на полеты беларуских самолетов, назвав это "подлостью" и "фашистской извращенностью".

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Он считает, что Франция, США, Великобритания и Литва "фактически ввели санкции против Белавиа", не дождавшись расследования ICAO по принудительной посадке самолета Ryanair в Минске и последующего задержания летевшего на борту оппозиционера Романа Протасевича.

Чегринец утверждает, что правительства этих стран "вступили в сговор для посадки бортов Белавиа" и "с особой фашистской извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры".

По его мнению, это "подлость" – и западные страны "наказывают невиновную Белавиа, не начав толком расследование".

Гендир компании также утверждает, что Белавиа не будет сокращать 50% персонала, как это сообщалось в СМИ.

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Марк Сировой

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