В Белавиа отреагировали на запрет полетов в страны Запада. Заговорили о "фашистах"
Гендир авиакомпании Белавиа Игорь Чегринец возмутился в Facebook запретом ряда стран на полеты беларуских самолетов, назвав это "подлостью" и "фашистской извращенностью".
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Он считает, что Франция, США, Великобритания и Литва "фактически ввели санкции против Белавиа", не дождавшись расследования ICAO по принудительной посадке самолета Ryanair в Минске и последующего задержания летевшего на борту оппозиционера Романа Протасевича.
Чегринец утверждает, что правительства этих стран "вступили в сговор для посадки бортов Белавиа" и "с особой фашистской извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры".
По его мнению, это "подлость" – и западные страны "наказывают невиновную Белавиа, не начав толком расследование".
Гендир компании также утверждает, что Белавиа не будет сокращать 50% персонала, как это сообщалось в СМИ.
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- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с истребителем обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Сапегу. У Лукашенко все отрицают. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларусских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не смогут использовать украинское авиапространство.
- 29 мая в Белом доме заявили, что приостановят соглашение об авиасообщении между США и Беларусью от 2019 года, которое разрешает авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними.
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