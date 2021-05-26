Самолет авиалиний Беларуси вылетел в Европу, но наматывает круги у границы: схема

Самолет Belavia вылетел в Барселону из Минска, однако дальше границы Беларуси не проследовал. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По актуальным данным, борт наматывает круги в небе над Брестской и Гродненской областями.

Одновременно с рейсом BRU869 к границе Польши приблизился и другой борт Belavia – до Варшавы, но его пропустили в воздушное пространство страны ЕС.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.