Самолет авиалиний Беларуси вылетел в Европу, но наматывает круги у границы: схема
26.05.2021, 15:00
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Самолет Belavia вылетел в Барселону из Минска, однако дальше границы Беларуси не проследовал. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.
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По актуальным данным, борт наматывает круги в небе над Брестской и Гродненской областями.
Одновременно с рейсом BRU869 к границе Польши приблизился и другой борт Belavia – до Варшавы, но его пропустили в воздушное пространство страны ЕС.
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