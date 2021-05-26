UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Самолет авиалиний Беларуси вылетел в Европу, но наматывает круги у границы: схема

26.05.2021, 15:00
Самолет авиалиний Беларуси вылетел в Европу, но наматывает круги у границы: схема - Фото
belavia_spotting_sessiya_20180615_shuk_tutby_phsl_7488

Самолет Belavia вылетел в Барселону из Минска, однако дальше границы Беларуси не проследовал. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По актуальным данным, борт наматывает круги в небе над Брестской и Гродненской областями. 

Одновременно с рейсом BRU869 к границе Польши приблизился и другой борт Belavia – до Варшавы, но его пропустили в воздушное пространство страны ЕС. 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь самолет Belavia
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 