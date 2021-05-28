Захват Протасевича. ICAO решила расследовать принудительную посадку самолета в Минске
Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила начать расследование принудительной посадки самолета Ryanair, после которой режим диктатора Александра Лукашенко захватил оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. О решении сообщает пресс-служба ICAO.
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В сообщении говорится, что Совет ICAO выразил "глубокую обеспокоенность очевидно принудительной посадкой" самолета и подчеркнул, что важно установить, были ли нарушены нормы международного авиационного права, в частности Чикагской конвенции и приложений к ней.
Совет решил начать расследование и поручил Секретариату подготовить промежуточный отчет, отметили в ICAO. Совет также призвал присоединиться к расследованию всех государств-членов организации и заинтересованных сторон.
В пресс-службе правительства Ирландии, где зарегистрирована компания Ryanair, сообщили, что результаты промежуточного отчета ожидаются к 25 июня.
Министр транспорта Ирландии Имон Райан поддержал решение ICAO, осудил насильственную посадку самолета беларускими властями и призвал освободить Протасевича с Сапегой.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. У Лукашенко все отрицают. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларусских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина.
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