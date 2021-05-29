Захват самолета в Минске. США приостановят соглашение об авиасообщении с Беларусью

США приостановят соглашения об авиасообщении с Беларусью и готовят новые санкции против режима местного диктатора Александра Лукашенко. Это делается в связи с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и захвата летевшего на нем оппозиционера Романа Протасевича, сообщила спикер администрации президента США Джен Псаки, передает пресс-служба Белого дома.

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Псаки назвала нарушением норм международного права инцидент с Протасевичем и заявила о нарастающей волне репрессий от режима Лукашенко. В связи с этим США применяют и применят такие действия:

- Осудили инцидент с принудительной посадкой самолета в ООН, ОБСЕ, НАТО, ICAO и G7;

- Госдеп издал предупреждение 4-го уровня "Не путешествовать" для граждан США, призывающее их не ездить в Беларусь;

- Федеральное управление гражданской авиации выпустило уведомление для летчиков, в котором американским пассажирским перевозчикам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении полетов в авиапространстве Беларуси;

- Приостановят соглашение об авиасообщении между США и Беларусью от 2019 года, которое разрешает авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними;

- 3 июня вновь введут санкции против девяти госпредприятий Беларуси. Гражданам США будет запрещено совершать сделки с ними и их имуществом;

- Вместе с ЕС и партнерами разрабатывают санкции против ключевых членов режима Лукашенко.

- Американский Минфин разработает для рассмотрения президентом США Джо Байденом новый указ, который расширит полномочия по введению санкций против режима Лукашенко.

Как отметила Псаки, Минюст США и ФБР тесно сотрудничают с европейскими коллегами по событиям в Беларуси.

Она призвала Лукашенко разрешить заслуживающее доверия международное расследование инцидента с самолетом, освободить всех политзаключенных, начать политический диалог с лидерами оппозиции и гражданского общества для проведения свободных и справедливых выборов под мониторингом ОБСЕ.

В Беларуси утверждают, что самолету якобы угрожал ХАМАС. В ЕС этому не верят, ХАМАС свое причастие отрицает.

В Ryanair заявили, что об "угрозе на борту самолета", из-за которой его посадили в Минске, сообщили диспетчеры Беларуси. Там также назвали принудительную посадку "угоном самолета" и заявили, что в Минске с борта также сошли агенты КГБ Беларуси.

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Марк Сировой

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