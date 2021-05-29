Захват самолета в Минске. США приостановят соглашение об авиасообщении с Беларусью
США приостановят соглашения об авиасообщении с Беларусью и готовят новые санкции против режима местного диктатора Александра Лукашенко. Это делается в связи с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и захвата летевшего на нем оппозиционера Романа Протасевича, сообщила спикер администрации президента США Джен Псаки, передает пресс-служба Белого дома.
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Псаки назвала нарушением норм международного права инцидент с Протасевичем и заявила о нарастающей волне репрессий от режима Лукашенко. В связи с этим США применяют и применят такие действия:
- Осудили инцидент с принудительной посадкой самолета в ООН, ОБСЕ, НАТО, ICAO и G7;
- Госдеп издал предупреждение 4-го уровня "Не путешествовать" для граждан США, призывающее их не ездить в Беларусь;
- Федеральное управление гражданской авиации выпустило уведомление для летчиков, в котором американским пассажирским перевозчикам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении полетов в авиапространстве Беларуси;
- Приостановят соглашение об авиасообщении между США и Беларусью от 2019 года, которое разрешает авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними;
- 3 июня вновь введут санкции против девяти госпредприятий Беларуси. Гражданам США будет запрещено совершать сделки с ними и их имуществом;
- Вместе с ЕС и партнерами разрабатывают санкции против ключевых членов режима Лукашенко.
- Американский Минфин разработает для рассмотрения президентом США Джо Байденом новый указ, который расширит полномочия по введению санкций против режима Лукашенко.
Как отметила Псаки, Минюст США и ФБР тесно сотрудничают с европейскими коллегами по событиям в Беларуси.
Она призвала Лукашенко разрешить заслуживающее доверия международное расследование инцидента с самолетом, освободить всех политзаключенных, начать политический диалог с лидерами оппозиции и гражданского общества для проведения свободных и справедливых выборов под мониторингом ОБСЕ.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с истребителем обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Сапегу. У Лукашенко все отрицают. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- В Беларуси утверждают, что самолету якобы угрожал ХАМАС. В ЕС этому не верят, ХАМАС свое причастие отрицает.
- В Ryanair заявили, что об "угрозе на борту самолета", из-за которой его посадили в Минске, сообщили диспетчеры Беларуси. Там также назвали принудительную посадку "угоном самолета" и заявили, что в Минске с борта также сошли агенты КГБ Беларуси.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларусских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не смогут использовать украинское авиапространство.
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