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У Лукашенко возмутились запретом канала Беларусь 24 в Украине и заговорили о свободе слова

11.06.2021, 18:59
У Лукашенко возмутились запретом канала Беларусь 24 в Украине и заговорили о свободе слова - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Yauchen Erchak/ЕРА)

В Министерстве информационной политики Беларуси возмутились запретом трансляции телеканала Беларусь 24 в Украине. Подконтрольное режиму диктатора Александра Лукашенко ведомство назвало такое решение "очередным безосновательным недружественным жестом украинских властей". Об этом говорится в заявлении на сайте Мининформполитики Беларуси.

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У Лукашенко заявили, что решение Национального совета по теле- и радиовещанию Украины якобы демонстрирует "извращенное понимание украинским руководством свободы слова".

Беларуское министерство раскритиковало блокировку в Украине трех "оппозиционных и неугодных" СМИ – видимо, подразумевая финансируемые Россией телеканалы из "пула Виктора Медведчука". В ведомстве республики назвали это "цензурой, давлением и расправой над оппозиционными медиа".

При этом у Лукашенко утверждают, что зрители телеканала Беларусь 24 якобы получали "объективную информацию о событиях в Беларуси и вокруг неё".

Украинский Нацсовет по теле- и радиовещанию 10 июня запретил трансляцию международного госканала режима Лукашенко Беларусь 24. Проведя мониторинг этого медиа, регулятор обнаружил, что в сюжете "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" называли "карательным" добровольческий батальон Донбасс, который защищает Украину от российской агрессии. Также на канале показывали передачи с актером Олегом Газмановым, ведущим Борисом Щербаковым и певицей Ольгой Кормухиной, которых украинский Минкульт внес в список лиц, угрожающих нацбезопасности.

  • 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске. С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • 3 июня госканал ОНТ режима Лукашенко показал якобы добровольное "интервью" с узником режима Романом Протасевичем. В нем он раскритиковал оппозицию (в частности Путило), "признавал вину" в подготовке "беспорядков", называл поездку на Донбасс в 2014-м "самой большой ошибкой" и говорил, что "уважает Лукашенко".
  • Сооснователь NEXTA Степан Путило считает, что перед "интервью" Протасевичу могли дать "специальные медицинские препараты – для повышения его разговорчивости и развития бурной фантазии". Он не исключил, что против Протасевича применяли и "невыносимые пытки".
  • Также отец Протасевича заявил, что его сын "говорил не сам", а "интервью" – результат "постоянного психологического, физического насилия над ним".

Читайте также: "Лукашенко будет больно". Кулеба ответил на идею диктатора пустить боевиков к Протасевичу

Оксана Житнюк
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