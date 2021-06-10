В Украине запретили транслировать канал режима Лукашенко. Он называл добробат "карателями"
В Украине запретили транслировать международный госканал режима беларуского диктатора Александра Лукашенко – Беларусь 24. Такое решение принял Нацсовет по теле- и радиовещанию, передает пресс-служба совета.
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Беларусь 24 исключили из списка разрешенных для ретрансляции из-за показа в его эфире запрещенных в Украине аудиовизуальных произведений и фильмов с актерами, которых Минкульт внес в список лиц, угрожающих нацбезопасности, объяснили в Нацсовете.
Как сообщается, 19-22 мая был проведен мониторинг эфира канала. Нацсовет обнаружил, что в сюжете "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" называли "карательным" добровольческий батальон Донбасс, который в составе Нацгвардии защищает Украину от российской агрессии.
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А в сюжете под названием "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом" распространялась дезинформация, что в Украине якобы отказываются на законодательном уровне защищать национальные меньшинства, отмечают в Нацсовете.
Кроме того, сообщается, что на канале показывали передачи с актером Олегом Газмановым, ведущим Борисом Щербаковым и певицей Ольгой Кормухиной.
- 3 июня госканал ОНТ режима Лукашенко показал якобы добровольное "интервью" с узником режима Романом Протасевичем, который был снят беларускими силовиками с самолета рейса Афины-Вильнюс после принудительной посадки в Минске.
- Германия и Великобритания осудили показ этого "интервью".
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