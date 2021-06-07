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Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ

07.06.2021, 15:25
Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Andrei Stasevich/ЕРА)

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Такое решение принял сегодня, 7 июня, ученый совет КНУ, сообщает в Facebook глава профбюро студентов Института биологии и медицины, член ученого совета КНУ Мария Горбань.

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"Поздравляю Университет! Наконец-то! Лукашенко лишили почетного звания доктора КНУ!" – написала Горбань.

Она опубликовала фотографию результатов голосования, 55 членов ученого совета поддержали решение, один воздержался, один проголосовал против.

Пресс-служба КНУ подтвердила лишение Лукашенко звания почетного доктора.

Лукашенко стал почетным доктором КНУ в 2009 году. В ученом совете КНУ разработали процедуру лишения звания почетного доктора, поскольку ранее таких решений не принималось, сообщает телеканал ТСН.

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Денис Юдин
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почетный доктор александр лукашенко КНУ
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