Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ
Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Такое решение принял сегодня, 7 июня, ученый совет КНУ, сообщает в Facebook глава профбюро студентов Института биологии и медицины, член ученого совета КНУ Мария Горбань.
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"Поздравляю Университет! Наконец-то! Лукашенко лишили почетного звания доктора КНУ!" – написала Горбань.
Она опубликовала фотографию результатов голосования, 55 членов ученого совета поддержали решение, один воздержался, один проголосовал против.
Пресс-служба КНУ подтвердила лишение Лукашенко звания почетного доктора.
Лукашенко стал почетным доктором КНУ в 2009 году. В ученом совете КНУ разработали процедуру лишения звания почетного доктора, поскольку ранее таких решений не принималось, сообщает телеканал ТСН.
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