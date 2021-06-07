Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Такое решение принял сегодня, 7 июня, ученый совет КНУ, сообщает в Facebook глава профбюро студентов Института биологии и медицины, член ученого совета КНУ Мария Горбань.

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"Поздравляю Университет! Наконец-то! Лукашенко лишили почетного звания доктора КНУ!" – написала Горбань.

Она опубликовала фотографию результатов голосования, 55 членов ученого совета поддержали решение, один воздержался, один проголосовал против.

Пресс-служба КНУ подтвердила лишение Лукашенко звания почетного доктора.

Лукашенко стал почетным доктором КНУ в 2009 году. В ученом совете КНУ разработали процедуру лишения звания почетного доктора, поскольку ранее таких решений не принималось, сообщает телеканал ТСН.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

25 мая ректор КНУ Владимир Бугров призвал ученый совет срочно рассмотреть вопрос о лишении Лкашенко звания почетного доктора.

Денис Юдин

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