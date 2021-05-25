Ректор КНУ призвал ученый совет лишить Лукашенко звания почетного доктора

Ректор Киевского национального университета им. Шевченко Владимир Бугров призвал ученый совет срочно рассмотреть вопрос лишения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора КНУ. Об этом Бугров написал в своем Facebook.

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Ректор назвал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске "разбойным нападением" и заявил, что Лукашенко не достоен звания почетного доктора КНУ, и что "его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета".

"Именно поэтому я обращаюсь к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании", – написал Бугров.

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Вадим Ребрина

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