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Ректор КНУ призвал ученый совет лишить Лукашенко звания почетного доктора

25.05.2021, 19:54
Ректор КНУ призвал ученый совет лишить Лукашенко звания почетного доктора - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Christian Bruna/ЕРА)

Ректор Киевского национального университета им. Шевченко Владимир Бугров призвал ученый совет срочно рассмотреть вопрос лишения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора КНУ. Об этом Бугров написал в своем Facebook.

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Ректор назвал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске "разбойным нападением" и заявил, что Лукашенко не достоен звания почетного доктора КНУ, и что "его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета".

"Именно поэтому я обращаюсь к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании", – написал Бугров.

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Вадим Ребрина
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ryanair александр лукашенко КНУ Владимир Бугров роман протасевич
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